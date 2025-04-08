Новая помощь и первые пленные китайцы: главное с брифинга Зеленского и де Вевера

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующий "Рамштайн" может состояться без участия США. Однако он выразил надежду, что на позицию Вашингтона повлияет присутствие китайских бойцов на украинской земле.

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Главные заявления с совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера 8 апреля собрал Фокус.

Новый пакет помощи

Бельгийский премьер заявил о выделении одного миллиарда евро на новый пакет поддержки для Украины. Мало того, по его словам, Бельгия ежегодно будет выделять по миллиарду на оборонные вопросы.

Де Вевер отметил важность развития украинского ВПК и упомянул о четырех заключенных контрактах.

Поставка F-16

Бельгия обещает поставить Украине до конца года два самолета F-16 и запасные части. Еще две "птички" должны передать в 2026 году.

Фото Барта де Вевера Фото: Офис президента

"Мы очень надеемся, что их будет больше, но мы ожидаем F-35. Со стороны нас никаких задержек нет. Как только мы получаем F-35, сразу Украина может получить F-16", — заверил премьер-министр.

"Рамштайн" без США

Зеленский подтвердил, что следующая встреча "Рамштайн" может состояться без участия США. Он сообщил, что переговоры будут проходить в Брюсселе, главными вопросами будут контингенты "коалиции желающих", предоставление ПВО и дополнительных оборонных пакетов Украине, производства оружия на территории страны.

Президент верит, что позиция США может измениться после новостей об участии китайцев в войне.

Китайцы на Донбассе

Зеленский проинформировал, что Силы обороны вступили в бой с 6 гражданами Китая в районе Тарасовки и Белогоровки (Донецкая область). Двух из них удалось захватить в плен.

"Есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая", — подчеркнул президент.

Фото Владимира Зеленского Фото: Офис президента

По его словам, США нужно "больше уделить внимание тому, что происходит сегодня". Это — еще одна страна, которая поддерживает вторжение в Украину и воюет на стороне ВС РФ.

"Но есть разница. Северокорейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что этот "важный момент" срочно нужно обсуждать с партнерами. Украина не может одновременно воевать со многими странами, когда всем что-то нужно на ее земле. Президент рассчитывает, что после этого американцы будут говорить сначала с Киевом, а потом с Москвой, и ждет реакции КНР.

Об обстреле Кривого Рога

По словам Зеленского, некоторые "очень близкие партнеры" побоялись сказать, что по Кривому Рогу ударила российская ракета. Однако после ответных сигналов они "исправили ситуацию".

Напомним, 8 апреля президент Владимир Зеленский опубликовал видео с двумя военнопленными, которые являются гражданами КНР. Он сообщил, что таких бойцов во вражеских подразделениях значительно больше.

4 апреля ВС РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу, боеприпас разорвался шрапнелью вблизи детской площадки, ресторана и жилых домов. В ООН заявили, что эта атака стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с начала полномасштабной войны.