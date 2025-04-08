Нова допомога і перші полонені китайці: головне з брифінгу Зеленського і де Вевера

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступний "Рамштайн" може відбутися без участі США. Однак він висловив сподівання, що на позицію Вашингтону вплине присутність китайських бійців на українській землі.

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Головні заяви зі спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера 8 квітня зібрав Фокус.

Новий пакет допомоги

Бельгійський прем’єр заявив про виділення одного мільярду євро на новий пакет підтримки для України. Мало того, з його слів, Бельгія щороку виділятиме по мільярду на оборонні питання.

Де Вевер наголосив на важливості розбудови українського ВПК і згадав про чотири укладені контракти.

Постачання F-16

Бельгія обіцяє поставити Україні до кінця року два літаки F-16 і запасні частини. Ще дві "пташки" мають передати у 2026 році.

Фото Барта де Вевера Фото: Офіс президента

"Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає. Як тільки ми отримуємо F-35, одразу Україна може отримати F-16", — запевнив прем'єр-міністр.

"Рамштайн" без США

Зеленський підтвердив, що наступна зустріч "Рамштайн" може відбутись без участі США. Він повідомив, що переговори проходитимуть у Брюсселі, головними питаннями будуть контингенти "коаліції охочих", надання ППО і додаткових оборонних пакетів Україні, виробництва зброї на території країни.

Президент вірить, що позиція США може змінитись після новин про участь китайців у війні.

Китайці на Донбасі

Зеленський проінформував, що Сили оборони вступили у бій з 6 громадянами Китаю в районі Тарасівка й Білогорівки (Донецька область). Двох з них вдалося захопити у полон.

"Є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю", — наголосив президент.

Фото Володимира Зеленського Фото: Офіс президента

З його слів, США потрібно "більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні". Це — ще одна країна, яка підтримує вторгнення в Україну й воює на боці ЗС РФ.

"Але є різниця. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що цей "важливий момент" терміново потрібно обговорювати з партнерами. Україна не може одночасно воювати з багатьма країнами, коли всім щось потрібно на її землі. Президент розраховує, що після цього американці говоритимуть спочатку з Києвом, а потім з Москвою, і чекає на реакцію КНР.

Про обстріл Кривого Рогу

Зі слів Зеленського, деякі "дуже близькі партнери" побоялися сказати, що по Кривому Рогу вдарила російська ракета. Однак після відповідних сигналів вони "виправили ситуацію".

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський опублікував відео з двома військовополоненими, які є громадянами КНР. Він повідомив, що таких бійців у ворожих підрозділах значно більше.

4 квітня ЗС РФ вдарили балістикою по Кривому Рогу, боєприпас розірвався шрапнеллю поблизу дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків. В ООН заявили, що ця атака стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару з початку повномасштабної війни.