Від Самсона до Ноєвого ковчега: в стародавній синагозі знайдено незвичайну мозаїку (фото)

Команда фахівців і студентів на чолі з професором Джоді Магнесс з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл виявили мозаїчне панно в пізньоримській синагозі в Хукоку, стародавньому єврейському селі, розташованому в Нижній Галілеї в Ізраїлі.

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Професор Магнесс, видатний релігієзнавець з Каролінського коледжу мистецтв і наук, керував останнім сезоном розкопок у Хукоку. Разом із помічником директора Деннісом Міцці з Мальтійського університету команда зосередила свої зусилля на південному кінці головної зали синагоги, відомої як нава, пише Phys.org.

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Нещодавно відкрита мозаїка — це велике панно, на якому помітний напис на івриті, укладений в елегантний вінок. Поруч із вінком і під ним арамейський напис відображає імена або щедрих благодійників, які фінансували мозаїки, або талановитих художників, відповідальних за їхнє створення. Сам вінок оточений левами, які спираються передніми лапами на голови биків. Усе панно оточує декоративна облямівка із зображенням хижих тварин, які переслідують свою здобич.

Під час розкопок також відкрито додаткові ділянки мозаїчних панно, вперше виявлених у 2012 та 2013 роках. На цих ділянках зображені сцени з біблійних історій про Самсона.

Серед нововідкритих секцій — зображення філістимлянського вершника і загиблого філістимлянського солдата, причому останній має напрочуд реалістичний і класичний вигляд.

Під час розкопок попереднього року в південно-західному нефі відкрили панно, розділене на три горизонтальні частини. На ньому зображено епізод з 4-го розділу Книги Суддів, де біблійна пророчиця і суддя Девора під пальмою спостерігає за Бараком, що стоїть, озброївшись щитом.

Крім того, кенітянка Яель зображена з кілком від намету, що пронизує скроню ханаанського полководця Сісери, який бездиханно лежить на землі, а з його голови тече кров. Ці зображення є найбільш ранніми відомими зображеннями постатей Девори та Яель.

Тигр переслідує гірського козла. Декоративна настінна мозаїка синагоги Хукок в Ізраїлі Фото: Jim Haberman

Масштабні археологічні дослідження в Хукоку принесли чимало історично важливих відкриттів, зокрема:

Івритський напис, оточений людськими фігурами, тваринами та міфологічними істотами, із зображенням путті або купідонів.

Перший приклад небіблійного сюжету, що прикрашає стародавню синагогу і, можливо, зображує легендарну зустріч Александра Македонського з юдейським первосвящеником.

Панель, що ілюструє двох розвідників, посланих Мойсеєм досліджувати Ханаан, які несуть жердину, що підтримує виноградне гроно, як описано в Книзі Числа 13:23.

Ще одне панно, на якому зображено людину, що веде на мотузці тварину, супроводжується написом: "Мале дитя поведе їх" (Ісаї 11:6).

Зображення тварин, позначені арамейським написом, що представляють чотирьох звірів, які символізують чотири царства в книзі пророка Даниїла, глава 7.

Велике панно, розташоване в північно-західному нефі, що ілюструє Елім, місце, де ізраїльтяни отаборилися близько дванадцяти джерел і сімдесяти фінікових пальм після виходу з Єгипту, як розповідається у Виході 15:27.

Зображення Ноєвого ковчега.

Драматична сцена розсічення Червоного моря.

Зодіакальний цикл Геліоса.

Зустріч Йони з трьома рибами, які ковтають його

Будівництво Вавилонської вежі.

Завдяки археологічним дослідженням виявлено, що на початку 14 століття н. е. синагога зазнала реконструкції та розширення. Цей розвиток подій збігся зі створенням нової міжнародної дороги, що з'єднувала Каїр і Дамаск і пролягала вздовж Якука, як називався Хукок у середньовічну епоху. Крім того, близькість Гробниці Авакума, яка стала важливим центром уваги для єврейських паломників пізнього середньовіччя, ймовірно, сприяла відновленню синагоги.

Крім того, розкопки 2022 і 2023 років виявили велике подвір'я, вимощене каменем, оточене рядом колон, відомих як колонада, розташоване на схід від синагоги. У період пізнього середньовіччя це подвір'я переплановане, а над ним звели імпозантну склепінчасту споруду невідомого призначення.

Після завершення останнього сезону розкопок місце буде передано Управлінню старожитностей Ізраїлю та Керен Каємет Ле Ісраель (Єврейському національному фонду).

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