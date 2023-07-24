Универсальное спасение. Ученые открыли метод лечения множества болезней мозга одновременно

Открыв необычные свойства глиальных клеток, ученые приблизились на шаг к излечению огромного спектра нейродегенеративных и психоневрологических заболеваний.

Группа ученых из Копенгагенского университета в своем новаторском исследовании, возможно, сделала огромный скачок в подходе к лечению таких заболеваний, как рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, аутизм и шизофрения. Для этого они сосредоточили свое внимание на особом типе клеток мозга, называемых глиальными клетками, пишет New Atlas.

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Чтобы понять суть и важность их работы, давайте быстро разберемся в том, что же такое глиальные клетки и чем они так интересны. Наш мозг состоит из миллиардов нейронов, которые посылают друг другу сигналы и позволяют нам думать, двигаться и ощущать окружающий мир. Но нейроны работают не в одиночку — их поддерживают глиальные клетки, которые действуют как пит-экипаж в автомобильных гонках, обеспечивая поддержку и защиту, доставляя жизненно важные питательные вещества, удаляя отходы и изолируя нейроны, чтобы они могли более эффективно и быстро передавать сигналы.

При некоторых заболеваниях глиальные клетки могут повреждаться, в результате чего нейроны не могут функционировать должным образом, что приводит к множеству нейродегенеративных и психоневрологических заболеваний. Именно в этом направлении и проводились исследования датской команды. Они хотели выяснить, можно ли заменить поврежденные глиальные клетки здоровыми и таким образом восстановить нормальную работу мозга.

Ранее команда использовала мышиные модели болезни Хантингтона — наследственного заболевания, вызывающего разрушение нервных клеток, и показала, что здоровые глиальные клетки человека могут заменить нездоровые клетки этих мышей. Но в ходе последнего исследования было решено проверить, смогут ли здоровые человеческие клетки заменить больные. Для этого они использовали мышей, которым вводили стволовые клетки людей с болезнью Хантингтона, создавая "химерных" мышей. Когда этим мышам были введены здоровые глиальные клетки человека, исследователи обнаружили, что здоровые клетки превосходят и замещают больные.

Также, когда в мозг химерных мышей были введены молодые здоровые глиальные клетки, они не только заменили больные, но и старые клетки. Это очень важный результат, поскольку он позволяет предположить, что такой подход может быть использован для лечения широкого спектра заболеваний, а не только тех, которые вызваны повреждением глиальных клеток.

"Преимущество этого подхода очень велико, поскольку существуют самые разные заболевания глиальных клеток", — сказал Стивен Голдман, ведущий научный сотрудник исследования.

Заменив поврежденные и состарившиеся клетки, исследователи полагают, что смогут восстановить нормальную функцию при дегенеративных заболеваниях, как это было показано на экспериментальных моделях болезни Хантингтона. "Мы считаем, что то же самое можно сделать и при некоторых других заболеваниях. Например, при боковом амиотрофическом склерозе, некоторых фронтотемпоральных деменциях и даже при некоторых наследственных шизофрениях, а также при заболеваниях миелина и возрастной потере белого вещества", — пояснил Голдман.

После получения таких обнадеживающих результатов группа специалистов надеется провести клинические испытания эффективности трансплантации глиальных клеток при болезни Хантингтона и двух других заболеваниях: первичном прогрессирующем рассеянном склерозе и болезни Пелизеуса-Мерцбахера — редком прогрессирующем генетическом заболевании, повреждающем клетки мозга.

Голдман надеется, что в ближайшие пару лет они смогут дойти до клинических испытаний на людях. "Нам еще необходимо быть абсолютно уверенными в долгосрочной безопасности клеток после их трансплантации. Но мы рассчитываем получить эти данные примерно через полтора года. После этого мы, надеюсь, сможем получить разрешение на применение у пациентов, так что я надеюсь, что мы сможем начать испытания этого подхода в течение двух лет".

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