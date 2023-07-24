Изгой в мире природы. Ученые уверяют, что клубника вовсе не ягода, а белые точки на ней — не семена

Исследователи отмечают, что клубника на самом деле полна сюрпризов и вовсе не является ягодой или плодом растения.

Возможно, вы уже знаете, что клубника на самом деле вовсе не является ягодой, как мы считали ранее. Похоже, что она полна сюрпризов или, по крайней мере, покрыта ими, пишет IFLScience.

Дело в том, что эти белые точки, которые все мы видели на поверхности клубники вовсе не являются ее семенами. Фактически они называются "семянками" и являются плодами растения, при этом каждая из них содержит внутри одно семя. По словам исследователей, термин "семянка" относится к простым сухим фруктам, производимым многими различными видами цветковых растений, в том числе лебеда, гречиха и конопля.

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Ученые предупреждают, что клубника не является плодом растения и ягодой, тогда что же это? Технически она представляет собой совокупный фрукт из семейства розоцветных. К этой категории также относятся малина и ежевика, и все они вместе принадлежат к тому же семейству, что и розы.

Отметим, что термин "ягода" считается расплывчатым в том смысле, что им могут называть любой мясистый плод, содержащий косточки. Но существует научная классификация — чтобы называться ягодой плод должен содержать более одного семени и состоять из:

внешней кожуры (экзокарпия);

мясистой середины (мезокарпия);

внутренней оболочки, содержащей семена (эндокарпия).

Известно, что ягоды образуются из одной завязи отдельного цветка и состоят из двух отдельных групп. Цитрусовые относятся к таксономической группе гаперидий и классифицируются как видоизмененные ягоды, тогда как семейство тыквенных, в том числе тыквы, арбузы и огурцы, включает группу ягод пепос. Простыми словами, грейпфрут, тыква, лайм и арбуз технически в действительности являются ягодами.

В отличие от настоящей группы ягод, клубника на самом деле является набухшей тканью сосуда, которая удерживает на своей поверхности плод, несущий семена. В то же время в отличие от фруктов, когда цветок клубники опыляется, плод не набухает, вместо этого набухает его ткань цветоложа, а сам настоящий плод фактически распадается на крохотные сухие семянки. Однако семянки клубники содержат лишь одно семя, а потому технически даже их нельзя отнести к ягодам.

Не менее любопытным фактом кажется и то, что большинство растений клубники вовсе не выращены из семян: по мере своего оста они выпускают "бегуны", которые являются крохотными клонами клубники. Эти бегуны укореняются и начинают расти, как только достигают земли. Исследователи отмечают, что необычный жизненный цикл клубники свидетельствует о том, что они объединена с другими фруктовыми изгоями в категории совокупных фруктов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали под микроскопом клубнику и "невидимок", что на ней живут.