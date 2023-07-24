Микро-санитары. Ученые научили вирусы выискивать и уничтожать бактерии в нашем организме

Вирусы, которые долгое время считались источником проблем, могут стать нашими союзниками в войне против супербактерий благодаря прорывному исследованию.

Все мы уже давно привыкли, что от вирусов не стоит ждать ничего хорошего, а последняя пандемия была тому только подтверждением. Но ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ВТШЦ) открыли новый, потенциально мощный способ использования вирусов для выявления и борьбы с бактериальными инфекциями, ставя под сомнения наши устоявшиеся предубеждения, пишет New Atlas.

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Речь идет о бактериофагах — вирусах, которые специально атакуют бактерии. Хотя более ста лет назад они считались перспективным методом борьбы с инфекциями, открытие антибиотиков, таких как пенициллин, привело к замедлению темпов их изучения. Однако сегодня, когда бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам, интерес к бактериофагам вновь возрастает.

Как же бактериофаги приходят на помощь нашему организму, наверняка задумались вы? Исследователи из ВТШЦ и университетской клиники Балгрист использовали их для диагностики и лечения инфекций мочевого пузыря и мочевыводящих путей (ИМП). Обычно определение конкретной бактерии, вызывающей ИМП (часто это кишечная палочка, клебсиелла или энтерококки) может занять несколько дней. В результате врачи иногда назначают антибиотики, не зная, будут ли они эффективны против штамма бактерий пациента.

Но в данном исследовании все стало намного быстрее. Ученые модифицировали бактериофагов таким образом, чтобы проблемные бактерии излучали световые сигналы при атаке. Введя эти модифицированные вирусы в образец мочи, они смогли определить бактерию-виновника менее чем за четыре часа. Это позволяет врачам быстрее выбрать наиболее эффективный антибиотик, что не только способствует выздоровлению пациента, но и снижает риск развития антибиотикорезистентности.

Далее авторы модифицировали бактериофагов снова, чтобы они более эффективно уничтожали бактерии. После вторжения в организм фаги не только размножаются, но и вырабатывают белки, известные как бактериоцины, которые особенно хорошо уничтожают бактерии, даже устойчивые к вирусам-палачам.

Это исследование намекает на то, что бактериофаги могут стать ключевыми игроками в борьбе с угрозой распространения супербактерий. В отличие от антибиотиков, которые уничтожают как хорошие, так и плохие бактерии без разбора, данные вирусы очень педантичны и направляют свои атаки на конкретные бактерии.

Следует отметить, что это исследование находится на ранней стадии и бактериофаговая терапия еще не нашла широкого применения у людей. Однако в скором времени команда планирует проверить новый метод лечения в клинических испытаниях. В общем, похоже, что эти маленькие вирусы могут стать мощным и эффективным оружием в нашей борьбе с бактериальными инфекциями.

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