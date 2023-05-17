Худший кошмар супербактерий: возрождение давно забытого антибиотика

Забытый антибиотик 1940-х годов, который когда-то считался слишком опасным, сейчас триумфально возвращается. Переименованное и перепрофилированное, это историческое соединение сегодня называют мощным оружием против супербактерий.

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Восемь десятилетий назад был обнаружен потенциальный герой в войне против бактерий, который был затерян в анналах науки. Теперь этот забытый антибиотик может вернуться на поле боя, сражаясь со все более растущей угрозой лекарственно-устойчивых супербактерий, пишет Science Alert.

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В золотую эру открытия антибиотиков, длившуюся почти столетие, ученые наткнулись на множество соединений, борющихся с бактериями. Среди них был многообещающий претендент под названием стрептотрицин, представленный в 1940-х годах, который особенно хорошо справлялся с проблемными "грамотрицательными" бактериями.

В отличие от своих "грамположительных" собратьев, эти бактерии не имеют прочной клеточной стенки, которую могут использовать многие антибиотики. Поиск альтернатив для борьбы с этими устойчивыми микробами давно является загадкой для медицины. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения выделила самые грозные патогены, не поддающиеся воздействию лекарственных препаратов, среди которых лидируют грамотрицательные бактерии.

Но стрептотрицин, несмотря на его потенциал в борьбе с бактериями, был отложен. Первые тесты показали, что он представляет угрозу для почек человека, что привело к его исчезновению в научной безвестности.

Теперь Джеймс Кирби, патолог из Гарвардского университета, и его команда вдохнули новую жизнь в этот забытый антибиотик, назвав его нурсеотрицином. "Поскольку надвигается тень патогенов с множественной лекарственной устойчивостью, а наш арсенал антибиотиков сокращается, пришло время найти и изучить потенциал в забытом", – советует Кирби.

Нурсеотрицин, созданный грамположительными почвенными бактериями, представляет собой коктейль антибиотиков с индивидуальными свойствами, такими как стрептотрицин F (S-F) и стрептотрицин D (S-D). В то время как нурсеотрицин и S-D в лабораторных условиях доказали, что они безвредны для почек, Кирби и его команда показали, что S-F – это совсем другое дело. Команда обнаружила, что S-F может победить устойчивые к лекарствам грамотрицательные бактерии без вреда для нас.

На самом деле, в испытаниях на мышах S-F победил штамм бактерий, который превзошел множество существующих лекарств, при этом избавив мышей от каких-либо токсических эффектов. "Благодаря неустанной эволюции в течение бесчисленных лет обитающие в почве бактерии создали антибиотики, способные пробить броню грамотрицательных бактерий. Стрептотрицины являются свидетельством этой продолжающейся эволюционной дуэли", – пояснил Кирби.

Секрет того, как стрептотрицин проникает в грамотрицательные бактерии и дестабилизирует их, остается неустановленным, но есть основания полагать, что он связывается с этими микробами и нарушает их белковую фабрику новым способом.

Разгадка этой тайны потенциально может проложить путь к созданию совершенно нового класса лекарств для, казалось бы, непобедимых бактерий.

Команда Кирби уже работает над созданием стрептотрицинов природного происхождения, таких как S-F, чтобы усилить их потенциал по уничтожению супербактерий.

"Мы ожидаем возобновления интереса к этому некогда забытому, но исторически важному классу антибиотиков", – с оптимизмом намекает Кирби.

Ранее Фокус писал о лекарстве Мидаса. Оказывается, соединения золота убивают бактерии с лекарственной устойчивостью.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.