Лекарство Мидаса. Соединения золота убивают бактерии с лекарственной устойчивостью

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что золотые комплексы могут останавливать работу ферментов, нарушать функции бактериальных мембран и повреждать ДНК, что затрудняет адаптацию и развитие устойчивости бактерий.

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Ах, антибиотики, чудо-препараты, которые заставили всех нас почувствовать себя непобедимыми. Один только пенициллин открыл нам "золотой век" антибиотиков после Второй мировой войны. Внезапно инфекционные заболевания, которые раньше уничтожали целые популяции, ушли в прошлое. До 20 века средняя продолжительность жизни составляла всего 47 лет, а в 2021 году – 76,4 года, пишет New Atlas.

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Но, как и во всех хороших вещах, всегда есть подвох. Бактерии, будучи самой древней формой жизни на Земле, имели достаточно времени, чтобы понять, как выжить. И они умеют выживать. Благодаря своей способности размножаться с молниеносной скоростью, любая бактерия, которой удается выработать устойчивость к антибиотикам, может быстро стать настоящей проблемой.

Вот тут-то и приходит на помощь золото. Именно так, блестящий желтый материал, который обычно ассоциируется у нас с драгоценностями и богатством, может стать ответом на наши проблемы с антибиотиками. Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения представили свое новое исследование на конференции в Копенгагене на этой неделе, и результаты оказались многообещающими.

Команда протестировала 19 различных соединений золота против различных типов бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, выделенных от пациентов, и результаты оказались впечатляющими. Соединения золота показали высокую эффективность против MRSA, S. epidermis, P. aeruginosa, S. maltophilia, A. baumannii и бактериальной пневмонии. Шестнадцать из 19 соединений были эффективны в борьбе с грамотрицательными бактериями – видом, обладающим наибольшей устойчивостью к современным антибиотикам.

Как же это работает? Эти соединения золота, известные как металлоантибиотики, имеют в своей основе ион золота, который способен убивать бактерии и препятствовать их адаптации для формирования устойчивости. "Золотые комплексы используют различные методы для уничтожения бактерий, – говорит Сара Сото Гонсалес из института Барселоны, – Они останавливают работу ферментов, нарушают функцию бактериальной мембраны и повреждают ДНК".

Самое интересное? Разработка такого антибиотика не будет ни дорогой, ни сложной. "Тип золотых комплексов, который мы изучали, известный как комплексы золота (III), относительно прост и недорог в изготовлении, – говорит Гонсалес, – Они также могут быть легко модифицированы, что открывает широкие возможности для разработки лекарств".

Конечно, это еще на стадии предварительных исследований, но, учитывая, что другие виды металлоантибиотиков на основе золота также показывают многообещающие результаты, будущее антибиотиков на основе золота выглядит блестящим. Кто бы мог подумать, что золото может быть не просто символом богатства – оно может стать ключом к борьбе с супербактериями. Новая исследовательская работа будет представлена на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в Копенгагене 15-18 апреля, так что следите за новостями.

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