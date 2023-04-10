Бородатый рассадник: эксперт-дерматолог рассказал об опасностях бороды при поцелуях

По словам эксперта, стоит осторожно входить в телесный контакт с бородатыми мужчинами, особенно, если вам ничего не известно об их гигиенической рутине.

Related video

Врач дерматолог, Мунеб Шах, так же известный как Доктор Дерм, рассказал, что бороды мужчин могут накапливать в себе и передавать партнерам "тонны бактерий", если за ними не ухаживать тщательно. "Процесс передачи бактерий невероятно прост и быстр. Когда борода трется о поверхность кожи, она создает микроскопические порезы, в которые могут попасть бактерии и привести к инфекциям, таким как импетиго" — сказал Шах. Дерматолог призвал мужчин более серьезно относиться к гигиене бороды, ведь речь идет не только об их личном самочувствии, но и о здоровье их партнеров, пишет Daily Mail.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Импетиго – это распространенная и очень заразная бактериальная инфекция кожи. Обычно она проявляется в виде красных язв на лице, вокруг носа и рта, а также на руках и ногах. Язвы часто лопаются и образуют корку медового цвета, что является отличительным признаком инфекции. Импетиго чаще всего встречается у детей, особенно у тех, кто посещает детский сад или школу, и оно может быстро распространяться среди других людей при контакте кожа-к-коже или прикосновении к зараженным предметам. Импетиго можно лечить с помощью антибиотиков и соблюдения правил гигиены, но без надлежащего лечения оно может привести к серьезным осложнениям, таким как целлюлит или поражение почек.

Поднять тему гигиены мужских бород и последствий дерматолога побудило видео молодой девушки, которая рассказала, что на ее лице образовалась невероятно болезненная сыпь. В самом видео, девушка в шутливой форме обыграла свою ситуацию, изобразив, как она мечтательно думает о поцелуе с парнем, подписав видео: "Поцеловать парня с бородой казалось такой хорошей идеей". После этого видеоряд показывал ее красный, расчесанный до красна подбородок, который с каждым днем становился хуже от инфекции. В какой-то момент он уже начал покрываться рубцами. Дерматолог и его подписчики пребывали в шоке от задокументированного на видео.

"У меня муж с бородой, но он постоянно ее подбривает — я никогда не знала, что такое может случиться!", — сказала одна женщина.

"Как вообще кто-то не моет свою бороду?" — спросил другой подписчик.

Непросвещенность подписчиков о методах гигиены бороды, а так же признание некоторых из них в ее тотальном отсутствии подтолкнули дерматолога просветить людей по поводу их гигиены и правильных методов.

Вот 10 полезных советов для поддержания чистоты и отсутствия бактерий в бороде:

Регулярно мойте бороду: Используйте мягкий шампунь или средство для мытья бороды, чтобы тщательно мыть бороду, в идеале – раз в два дня. Избегайте использования жестких шампуней на основе сульфатов, так как они могут лишить бороду естественных масел и вызвать сухость и зуд. Используйте кондиционер для бороды: После мытья бороды нанесите кондиционер для бороды, чтобы сохранить ее мягкость и увлажненность. Это также поможет предотвратить спутывание и ломкость. Регулярно подстригайте бороду: Регулярная стрижка помогает поддерживать форму бороды и удалять секущиеся кончики, в которых могут размножаться бактерии. Расчесывайте бороду: Регулярное расчесывание бороды помогает равномерно распределить натуральные масла по всей бороде и удалить спутанные волосы и грязь. Держите бороду сухой: После мытья бороды тщательно просушите ее полотенцем. Не оставляйте бороду влажной слишком долго, так как это может привести к росту бактерий. Используйте масло для бороды: Ежедневно наносите небольшое количество масла для бороды, чтобы поддерживать ее увлажненной и напитанной. Не трогайте бороду грязными руками: Не трогайте бороду грязными руками, так как это может привести к переносу бактерий на бороду. Не пользуйтесь общими инструментами для ухода за бородой: Совместное использование инструментов для ухода за бородой может привести к распространению бактерий и инфекций. Всегда используйте свои собственные инструменты для ухода. Питайтесь здоровой пищей: Здоровое, сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, может способствовать здоровому росту бороды и предотвратить инфекции. Избегайте курения: Курение может вызвать сухость и раздражение кожи и бороды, что делает их более склонными к инфекциям. Старайтесь не курить или ограничьте воздействие пассивного курения.

Ранее Фокус писал о том, что привлекает женщин больше: усы или борода? Результаты исследования показали, что растительность на лице добавляет мужчинам шарма и делает их более сексуальными в глазах женщин.