Не одинаково хороши. Ученые рассказали, что привлекает женщин — усы или борода

Результаты исследования показали, что растительность на лице добавляет мужчинам шарма и делает их более сексуальными в глазах женщин.

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Можно вечно говорить о предпочтениях, но усы Тома Селлека для роли частного детектива Магнуа или Брэда Питта для роли Альдо Рейна в "Бесславных ублюдках" мало кого оставили равнодушными — резкая смена имиджа Питта привлекла к нему много внимания. И как считают ученые, неспроста, пишет Daily Star.

Новое исследование провели ученые из Великобритании. В ходе исследования они попросили более четырех тысяч женщин назвать наиболее привлекательные черты в мужчинах. Почти две трети опрошенных заявили, что самыми сексуальными являются парни с усами.

По словам Джеммы Уортингтон из Херста, ей нравились парни с растительностью на лице еще с 80-х, когда на экраны вышел телесериал с Томом Селлеком "Частный детектив Магнум".

Однако не только "детектив Магнум" ввел моду на усы. По мнению опрошенных женщин, растительность на лице также добавила шарма таким актерам, как Брэд Питт, Крис Эванс, Роберт Дауни Младший, Крис Хемсворд и многие другие.

В то же время ученые отмечают, что исследование стало "хорошей новостью" для мужчин с усами, но, увы, не с бородой. Исследование показывает, что бородатые мужчины привлекают лишь меньше четверти женщин — порядка 23%.

Однако на этом ученые не остановились — они решили выяснить, какая форма усов является наиболее привлекательной для женщин. Опрос показал, что наиболее привлекательными для женщин являются усы в форме хэндлбар или мини-хэндлбар (закрученные усы). Второе место занимают усы в форме "кисть художника", к слову именно такие усы носил Том Селлек и Фредди Меркьюри.

Любопытно, что растительность на лице чаще всего привлекает женщин в возрасте от 18 до 34 лет. А вот в возрасте от 34 до 55 лет женщины предпочитают, чтобы их партнеры не являлись обладателями усов или бороды и были гладко выбриты.

По видимому, усы идут не только мужчинам, но и котам. Ранее Фокус писал, что необычная кошка с усами, как у Фрэдди Мерьюри на лице, стала звездой Сети.