Не однаково гарні. Вчені розповіли, що приваблює жінок – вуса чи борода.

Результати дослідження показали, що волосся на обличчі додає чоловікам шарму і робить їх сексуальнішими в очах жінок.

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Можна завжди говорити про переваги, але вуса Тома Селлека для ролі приватного детектива Магнуа або Бреда Пітта для ролі Альдо Рейна в "Безславних ублюдках" мало кого залишили байдужими — різка зміна іміджу Пітта привернула до нього багато уваги. І як вважають вчені, недарма, пише Daily Star.

Нове дослідження провели вчені із Великобританії. Під час дослідження вони попросили понад чотири тисячі жінок назвати найбільш привабливі риси в чоловіках. Майже дві третини опитаних заявили, що найсексуальнішими є хлопці з вусами.

За словами Джемми Вортінгтон із Херста, їй подобалися хлопці з волоссям на обличчі ще з 80-х, коли на екрани вийшов телесеріал із Томом Селлеком "Приватний детектив Магнум".

Проте не лише "детектив Магнум" ввів моду на вуса. На думку опитаних жінок, волосся на обличчі також додало шарму таким акторам, як Бред Пітт, Кріс Еванс, Роберт Дауні Молодший, Кріс Хемсворт та багато інших.

Водночас вчені зазначають, що дослідження стало "хорошою новиною" для чоловіків з вусами, але, на жаль, не з бородою. Дослідження показує, що бородатий чоловік приваблює лише менше чверті жінок — близько 23%.

Однак на цьому вчені не зупинилися — вони вирішили з'ясувати, яка форма вусів є найпривабливішою для жінок. Опитування показало, що найбільш привабливими для жінок є вуса у формі хендлбар або мініхендлбар (закручені вуса). Друге місце займають вуса у формі "пензель художника", саме такі вуса носив Том Селлек і Фредді Меркьюрі.

Цікаво, що волосся на обличчі найчастіше приваблює жінок віком від 18 до 34 років. А ось у віці від 34 до 55 років жінки вважають за краще, щоб їхні партнери не були власниками вусів або бороди і були гладко поголені.

Очевидно, вуса личать як чоловікам, а й котам. Раніше Фокус писав, що незвичайна кішка з вусами, як у Фредді Мерьюрі на обличчі, стала зіркою Мережі.