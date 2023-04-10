Бородатий розсадник: експерт-дерматолог розповів про небезпеку бороди під час поцілунків

За словами експерта, варто обережно входити в тілесний контакт із бородатими чоловіками, особливо, якщо вам нічого не відомо про їхню гігієнічну рутину.

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Лікар дерматолог, Мунеб Шах, так само відомий як Доктор Дерм, розповів, що бороди чоловіків можуть накопичувати в собі та передавати партнерам "тонни бактерій", якщо за ними не доглядати ретельно. "Процес передачі бактерій неймовірно простий та швидкий. Коли борода треться об поверхню шкіри, вона створює мікроскопічні порізи, в які можуть потрапити бактерії та призвести до інфекцій, таких як імпетиго", — сказав Шах. Дерматолог закликав чоловіків серйозніше ставитися до гігієни бороди, адже йдеться не тільки про їхнє особисте самопочуття, а й про здоров'я їхніх партнерів, пише Daily Mail.

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Імпетиго — це поширена та дуже заразна бактеріальна інфекція шкіри. Зазвичай вона проявляється у вигляді червоних виразок на обличчі, навколо носа та рота, а також на руках та ногах. Виразки часто лопаються й утворюють кірку медового кольору, що є відмітною ознакою інфекції. Імпетиго найчастіше трапляється в дітей, особливо в тих, хто відвідує дитячий садок або школу, та воно може швидко поширюватися й серед інших людей під час контакту шкіра-до-шкіри або дотику до заражених предметів. Імпетиго можна лікувати за допомогою антибіотиків та дотримання правил гігієни, але без належного лікування воно може призвести до серйозних ускладнень, таких як целюліт або ураження нирок.

Підняти тему гігієни чоловічих борід та наслідків дерматолога спонукало відео молодої дівчини, яка розповіла, що на її обличчі утворився неймовірно болючий висип. У самому відео дівчина в жартівливій формі обіграла свою ситуацію, зобразивши, як вона мрійливо думає про поцілунок із хлопцем, підписавши відео: "Поцілувати хлопця з бородою здавалося такою гарною ідеєю". Після цього відеоряд показував її червоне, розчесане до червоного підборіддя, яке з кожним днем ставало гіршим від інфекції. У якийсь момент воно вже почало покриватися рубцями. Дерматолог та його підписники перебували в шоці від задокументованого на відео.

"У мене чоловік із бородою, але він постійно її підголює — я ніколи не знала, що таке може трапитися!", — сказала одна жінка.

"Як взагалі хтось не миє свою бороду?" — запитав інший підписник.

Необізнаність підписників про методи гігієни бороди, а також визнання деяких із них у її тотальній відсутності підштовхнули дерматолога просвітити людей з приводу їхньої гігієни і правильних методів.

Ось 10 корисних порад для підтримання чистоти й відсутності бактерій у бороді:

Регулярно мийте бороду: Використовуйте м'який шампунь або засіб для миття бороди, щоб ретельно мити бороду, в ідеалі — раз на два дні. Уникайте використання жорстких шампунів на основі сульфатів, оскільки вони можуть позбавити бороду природних олій і спричинити сухість та свербіж. Використовуйте кондиціонер для бороди: Після миття бороди нанесіть кондиціонер для бороди, щоб зберегти її м'якість та зволоженість. Це також допоможе запобігти сплутуванню та ламкості. Регулярно підстригайте бороду: Регулярне підстригання допомагає підтримувати форму бороди і видаляти посічені кінчики, в яких можуть розмножуватися бактерії. Розчісуйте бороду: Регулярне розчісування бороди допомагає рівномірно розподілити натуральні олії по всій бороді та видалити сплутане волосся і бруд. Тримайте бороду сухою: Після миття бороди ретельно просушіть її рушником. Не залишайте бороду вологою занадто довго, оскільки це може призвести до зростання бактерій. Використовуйте олію для бороди: Щодня наносьте невелику кількість олії для бороди, щоб підтримувати її зволоженою та насиченою. Не чіпайте бороду брудними руками: Не чіпайте бороду брудними руками, оскільки це може призвести до перенесення бактерій на бороду. Не користуйтеся спільними інструментами для догляду за бородою: Спільне використання інструментів для догляду за бородою може призвести до поширення бактерій та інфекцій. Завжди використовуйте свої власні інструменти для догляду. Харчуйтеся здоровою їжею: Здорове, збалансоване харчування, багате на вітаміни та мінерали, може сприяти здоровому зростанню бороди та запобігти інфекціям. Уникайте куріння: Куріння може спричинити сухість та подразнення шкіри та бороди, що робить їх більш схильними до інфекцій. Намагайтеся не курити або обмежте вплив пасивного куріння.

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