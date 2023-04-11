Ліки Мідаса. Сполуки золота вбивають бактерії з лікарською стійкістю

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що золоті комплекси можуть зупиняти роботу ферментів, порушувати функції бактеріальних мембран та пошкоджувати ДНК, що ускладнює адаптацію і розвиток стійкості бактерій.

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Ах, антибіотики, чудо-препарати, які змусили всіх нас відчути себе непереможними. Один тільки пеніцилін відкрив нам "золотий вік" антибіотиків після Другої світової війни. Раптово інфекційні захворювання, які раніше знищували цілі популяції, пішли в минуле. До 20 століття середня тривалість життя становила лише 47 років, а 2021 року — 76,4 року, пише New Atlas.

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Але, як і у всіх хороших речах, завжди є підступ. Бактерії, будучи найдавнішою формою життя на Землі, мали достатньо часу, щоб зрозуміти, як вижити. та вони вміють виживати. Завдяки своїй здатності розмножуватися з блискавичною швидкістю, будь-яка бактерія, якій вдається виробити стійкість до антибіотиків, може швидко стати справжньою проблемою.

Ось тут-то і приходить на допомогу золото. Саме так, блискучий жовтий матеріал, який зазвичай асоціюється у нас з коштовностями і багатством, може стати відповіддю на наші проблеми з антибіотиками. Дослідники з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я представили своє нове дослідження на конференції в Копенгагені цього тижня, і результати виявилися багатообіцяючими.

Команда протестувала 19 різних сполук золота проти різних типів бактерій з множинною лікарською стійкістю, виділених від пацієнтів, та результати виявилися вражаючими. Сполуки золота показали високу ефективність проти MRSA, S. epidermis, P. aeruginosa, S. maltophilia, A. baumannii і бактеріальної пневмонії. Шістнадцять із 19 сполук були ефективні в боротьбі з грамнегативними бактеріями — видом, що має найбільшу стійкість до сучасних антибіотиків.

Як же це працює? Ці сполуки золота, відомі як металоантибіотики, мають у своїй основі іон золота, який здатний вбивати бактерії та перешкоджати їхній адаптації для формування стійкості. "Золоті комплекси використовують різні методи для знищення бактерій, — каже Сара Сото Гонсалес з інституту Барселони, — Вони зупиняють роботу ферментів, порушують функцію бактеріальної мембрани та пошкоджують ДНК".

Найцікавіше? Розробка такого антибіотика не буде ні дорогою, ні складною. "Тип золотих комплексів, який ми вивчали, відомий як комплекси золота (III), відносно простий та недорогий у виготовленні, — каже Гонсалес, — Їх також можна легко модифікувати, що відкриває широкі можливості для розробки ліків".

Звичайно, це ще на стадії попередніх досліджень, але, враховуючи, що інші види металоантибіотиків на основі золота також показують багатообіцяючі результати, майбутнє антибіотиків на основі золота виглядає блискучим. Хто б міг подумати, що золото може бути не просто символом багатства — воно може стати ключем до боротьби з супербактеріями. Нова дослідницька робота буде представлена на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань у Копенгагені 15-18 квітня, тож стежте за новинами.

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