"Комета из Звездных войн" взорвется во время полного солнечного затмения: что известно

Огромную комету, размером с известную комету Галлея, которая имеет необычную форму, возможно будет увидеть во время следующего полного солнечного затмения.

В следующем году очень ярким астрономическим событием может стать появление кометы 12P/Понса-Брукса в дневном небе, когда ее будет очень хорошо видно на фоне перекрытого Луной Солнца. И при этом комета может взорваться, пишет Forbes.

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Комета 12P/Понса-Брукса по размерам похожа на комету Галлея и ее ширина составляет примерно 11 км. Это короткопериодическая комета, когда делает полный оборот вокруг Солнца за 71 год. В следующий раз она подлетит на самое близкое расстояние к нашей звезде уже 21 апреля 2024 года.

По мере своего приближения к Солнцу кометы чаще всего увеличивают свою яркость из-за того, что ядро ледяного объекта нагревается и происходят выбросы в космос ее вещества. Когда же кометы подлетают очень близко к Солнцу, то они могут даже взорваться, но это не всегда означает, что они исчезнут, просто в космос улетит огромное количество составляющих ее компонентов.

На прошлой неделе астрономы зафиксировали увеличение яркости кометы 12P/Понса-Брукса в 5 раз, а это значит, что уже начался процесс увеличения ее газовой оболочки из-за ее приближения к нашей звезде.

Комета 12P/Понса-Брукса, которая выглядит как вспышка света на фоне черноты космос и звезд, выглядящих как яркие полосы. Этот снимок был сделан 23 июля 2023 года Фото: Forbes

По словам ученых, эта комета имеет необычную форму, напоминающую подкову, а потому ее сравнивают с изображением космического корабля "Тысячелетний сокол". На нем летал Хан Соло – один из главных героев кинофраншизы "Звездные войны".

Эта комета имеет необычную форму, напоминающую подкову, а потому ее сравнивают с изображением космического корабля "Тысячелетний сокол" Фото: Wikipedia

Ученые считают, что наблюдаемое увеличение яркости кометы говорит о том, что в следующем году можно ожидать еще более захватывающее космическое событие. Сближение кометы 12P/Понса-Брукса с Солнцем, когда она уже будет находиться очень близко к нашей звезде, начнется 8 апреля 2024 года. А в этот день ожидается полное солнечное затмение.

Сближение кометы 12P/Понса-Брукса с Солнцем, когда она уже будет находится очень близко к нашей звезде, начнется 8 апреля 2024 года. А в этот день ожидается полное солнечное затмение Фото: Forbes

Буквально на 5 минут Луна полностью заблокирует собой Солнце и день сменится ночью на это короткое время. Именно тогда, как ожидают ученые рядом с короной Солнца можно будет увидеть огромную комету, а рядом будет находиться еще и достаточно яркий Юпитер. Астрономы считают, что это будет первый раз, когда данную комету можно будет наблюдать днем, а не ночью. И при этом может произойти взрыв кометы, который станет виден с Земли. То есть по сути ожидается, что выброс вещества кометы произойдет как раз во время полного солнечного затмения.

Но даже в этот момент комета 12P/Понса-Брукса все еще будет не самой яркой при наблюдении с Земли. Яркость этого объекта значительно увеличится, когда комета подлетит ближе всего к Земле 2 июня 2024 года. По словам ученым, комета будет настолько яркой, что будет похожа на звезду в ночном небе и при этом ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Фокус уже писал о том, что еще одна комета под названием C/2023 A3 станет одним из самых ярких объектов в ночном небе осенью следующего года.