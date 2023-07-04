Удивительная яркая комета подлетит к Земле: что о ней известно и когда ее ждать

Астрономы очень надеются, что появление недавно открытой кометы будет действительно захватывающим зрелищем.

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Хотя появление комет в нашем регионе космоса очень сложно предсказать, все же ученые очень надеются на то, что комета C/2023 A3 осенью 2024 года обязательно станет одним из самых ярких объектов в ночном небе, пишет Scientific American.

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В начале этого года астрономы впервые обнаружили комету C/2023 A3 и она выглядела, как маленькое тусклое пятнышко. Но, несмотря на свой начальный вид, орбита кометы сразу же привлекла внимание ученых. Сейчас комета летит к Солнцу и Земле и осенью следующего года может стать фантастическим небесным зрелищем.

По словам планетолога Ариэль Грайковски из Института SETI, США, эта комета может стать одним из самых ярких объектов в ночном небе. Текущие оценки предполагают, что она может стать самой яркой из известных комет, которые приближались к Земле. Ученые считают, что она может быть такой же яркой как Венера, которую часто очень хорошо видно невооруженным глазом.

"Нужно быть острожными с прогнозами и ожиданиями. Некоторые кометы также должны были быть очень яркими, а на самом деле не были такими. Когда комета подлетит ближе к нам, все станет понятно", — говорит Цюаньжи Йе из Университета штата Мэриленд, США.

Астрономы очень надеются, что появление недавно открытой кометы будет действительно захватывающим зрелищем Фото: newburytoday.co.uk

Кометы представляют собой комки льда, которые были выброшены на край Солнечной системы миллиарды лет назад. В основном они летают в этом регионе космоса и остаются незаметными для нас. Но некоторые из комет начинают лететь к внутренней части Солнечной системы, где находится и Земля. По мере приближения к Солнцу под действием тепла звезды кометы начинают сбрасывать часть своего вещества и появляется светящееся облако, называемое комой. Газ из тающего льда также улетает в космос и образуется так называемый хвост кометы.

Но разные кометы состоят из разных смесей льда, и они могут стать ярче при приближении к Солнцу. В результате некоторых из этих объектов могут вообще полностью испариться.

Ученые пока не знают, прилетала ли когда-то комета C/2023 A3 близко к Солнцу. Если она это делала, то значит она может противостоять влиянию нашей звезды и останется относительно целой при этом подарив наблюдателям яркую вспышку света.

Но если комета делает это впервые, то существует вероятность того, что она может развалиться на части и никакого "яркого шоу" не произойдет.

По словам ученых, все стане понятно уже в сентябре 2024 года, когда комета C/2023 A3 подлетит к Солнцу, а в октябре подлетит к Земле. Но многие ученые настроены оптимистично и надеются на появление очень яркого объекта в ночном небе.

Фокус уже подробно писал об открытии кометы C/2023 A3 и о том, что предварительные расчеты показали, что этот объект впервые за 80 000 лет посетит внутреннюю часть Солнечной системы. Некоторые ученые считают, что комета может выглядеть как звезда по своей яркости, а еще одни предполагают, что ее свет будет настолько ярким, что даже затмит собой остальные звезды.