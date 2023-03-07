Прилетела впервые за 80 тысяч лет. Недавно открытая комета может затмить собой звезды на небе

Сейчас к Солнцу направляется комета, которая осенью следующего года будет такой же яркой в ночном небе, как и звезды, а может быть даже еще ярче.

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Ученые сразу двух обсерваторий в разных частях света заявили о том, что им удалось обнаружить новую очень редкую комету, которая впервые за 80 тысяч лет направляется к Солнцу. Она может выглядеть как яркая звезда в ночном небе в октябре 2024 года, а может даже затмить собой звезды во время сближения с Землей, пишет Space.

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Новую комету, которую недавно обнаружили астрономы, назвали C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Дело в том, что ученые, которые управляют одним из телескопов системы для наблюдения за околоземными объектами ATLAS в Южной Африке, и астрономы из китайской Обсерватории Цзыцзиньшань почти в одно и то же время заявили об открытии новой очень яркой кометы. Оказалось, что эту комету наблюдали еще в декабре прошлого года американские астрономы из Паломарской обсерватории, но они не приняли этот объект за комету.

По словам астрономов, впервые за 80 тысяч лет новая долгопериодическая комета летит к Солнцу и приблизится к нему 28 сентября 2024 года. Сейчас комета C/2023 A3 находится между Юпитером и Сатурном и летит к нашей звезде со скоростью в 290 тысяч км/час. К Земле она должна приблизиться 13 октября следующего года.

По мере своего перемещения во внутреннюю часть Солнечной системы комета становится все ярче и ярче и в октябре следующего года во время сближения с Землей она может выглядеть как очень яркая звезда в небе, а может даже своим светом затмить звезды.

[ + – ] По словам астрономов, впервые за 80 тысяч лет новая долгопериодическая комета летит к Солнцу и приблизится к нему 28 сентября 2024 года. Сейчас комета C/2023 A3 находится между Юпитером и Сатурном и летит к нашей звезде со скоростью в 290 тысяч км/час. К Земле она должна приблизится 13 октября следующего года Фото: Forbes

Но все это случится, если комета после встречи с Солнцем сможет выжить. Как известно, кометы представляют собой глыбу льда с каменным ядром, которые при максимальном сближении с Солнцем начинают нагреваться. Часть вещества испарятся и появляется длинный хвост из обломков. Но не все кометы могут пережить такую встречу с нашей звездой и полностью разрушаются, а оставшееся вещество падает на Солнце. Но если комете C/2023 A3 повезет, и она останется более-менее целой и невредимой после облета Солнца, то уже в октябре 2024 года ее можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом.

По словам ученых, недавно открытая комета будет даже ярче, чем ставшая знаменитой комета C/2022 E3 (ZTF), за которой наблюдали в январе этого года во время ее пролета мимо Земли. Как уже писал Фокус, это также очень редкая комета, которая посещает окрестности Солнца раз в 50 тысяч лет.

Пока что у ученых имеется слишком мало данных о комете C/2023 A3, в том числе они еще не знают, какой ее истинный размер. Также астрономы не пришли к общему выводу относительно того, сможет ли этот ледяной шар выжить после встречи с Солнцем или нет. Ученые говорят, что пока нет никакой гарантии, что жители Земли смогут насладится невероятно ярким зрелищем в небе, когда комета будет пролетать мимо нашей планеты. Ведь она просто уже может перестать существовать.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA наблюдал в конце января за приближением к Солнцу кометы, прилетевшей к нам из другой звездной системы.

Затем ученые выяснили, что эта комета имеет необычную особенность, о которой стало известно благодаря новым изображениям аппарата SOHO, как уже писал Фокус.