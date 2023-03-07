Прилетіла вперше за 80 тисяч років. Нещодавно відкрита комета може затьмарити зірки на небі

Зараз до Сонця прямує комета, яка восени наступного року буде такою ж яскравою в нічному небі, як і зірки, а може бути ще яскравішою.

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Вчені одразу двох обсерваторій у різних частинах світу заявили про те, що їм вдалося виявити нову дуже рідкісну комету, яка вперше за 80 тисяч років прямує до Сонця. Вона може виглядати як яскрава зірка у нічному небі у жовтні 2024 року, а може навіть затьмарити собою зірки під час зближення із Землею, пише Space.

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Нову комету, яку нещодавно виявили астрономи, назвали C/2023 A3 (Цзицзіньшань-ATLAS). Справа в тому, що вчені, які керують одним із телескопів системи для спостереження за навколоземними об'єктами ATLAS у Південній Африці, та астрономи з китайської Обсерваторії Цзицзіньшань майже в той же час заявили про відкриття нової дуже яскравої комети. Виявилося, що цю комету спостерігали ще у грудні минулого року американські астрономи з Паломарської обсерваторії, але вони не сприйняли цей об'єкт за комету.

За словами астрономів, вперше за 80 тисяч років нова довгоперіодична комета летить до Сонця і наблизиться до нього 28 вересня 2024 року. Зараз комета C/2023 A3 знаходиться між Юпітером та Сатурном і летить до нашої зірки зі швидкістю 290 тисяч км/год. До Землі вона має наблизитись 13 жовтня наступного року.

У міру свого переміщення у внутрішню частину Сонячної системи комета стає все яскравішим і яскравішим і в жовтні наступного року під час зближення із Землею вона може виглядати як дуже яскрава зірка в небі, а може навіть своїм світлом затьмарити зірки.

[ + – ] За словами астрономів, вперше за 80 тисяч років нова довгоперіодична комета летить до Сонця і наблизиться до нього 28 вересня 2024 року. Зараз комета C/2023 A3 знаходиться між Юпітером та Сатурном і летить до нашої зірки зі швидкістю 290 тисяч км/год. До Землі вона має наблизитись 13 жовтня наступного року. Фото: Forbes

Але все це станеться, якщо комета після зустрічі із Сонцем зможе вижити. Як відомо, комети є брилами льоду з кам'яним ядром, які при максимальному зближенні з Сонцем починають нагріватися. Частина речовини випарується і з'являється довгий хвіст з уламків. Але не всі комети можуть пережити таку зустріч з нашою зіркою і повністю руйнуються, а речовина, що залишилася, падає на Сонце. Але якщо кометі C/2023 A3 пощастить, і вона залишиться більш-менш цілою та неушкодженою після обльоту Сонця, то вже у жовтні 2024 року її можна буде побачити із Землі неозброєним оком.

За словами вчених, нещодавно відкрита комета буде навіть яскравішою, ніж знаменита комета C/2022 E3 (ZTF), за якою спостерігали в січні цього року під час її прольоту повз Землю. Як вже писав Фокус, це також дуже рідкісна комета, яка відвідує околиці Сонця раз на 50 тисяч років.

Поки що вчені мають дуже мало даних про комету C/2023 A3, зокрема вони ще не знають, який її справжній розмір. Також астрономи не дійшли загального висновку щодо того, чи зможе ця крижана куля вижити після зустрічі з Сонцем чи ні. Вчені кажуть, що поки немає жодної гарантії, що жителі Землі зможуть насолодитися неймовірно яскравим видовищем у небі, коли комета пролітатиме повз нашу планету. Адже вона вже може перестати існувати.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA спостерігав наприкінці січня за наближенням до Сонця комети, яка прилетіла до нас з іншої зіркової системи.

Потім вчені з'ясували, що ця комета має незвичайну особливість, про яку стало відомо завдяки новим зображенням апарату SOHO, як писав Фокус.