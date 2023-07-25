Предвестники массовых разрушений. Ученые нашли способ предсказывать крупные землетрясения

Исследователи полагают, что с помощью этого метода предскажут большие землетрясения за несколько часов до того, как они произойдут — это может спасти жизни людей.

Ранее ученым уже удалось найти способ предсказывать неминуемые извержения вулканов, однако землетрясения, как известно, весьма трудно предвидеть. В результате неожиданные мощные подземные толчки нередко приводят к масштабным разрушениям и уносят жизни людей. Но, похоже, исследователи нашли выход, пишет Futurism.

В новом исследовании ученые из Университета Лазурного Берега, обнаружили, что крошечные изменения в сигналах GPS могут позволить предсказывать сильные землетрясения приблизительно за два часа до того, как они сотрясут землю. Авторы исследования предполагают, что их находка потенциально может спасти жизни людей и помочь в смягчении последствий стихийных бедствий.

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В ходе исследования команда проанализировала данные GPS о 90 крупных землетрясениях магнитудой от 7 и выше. В результате ученые обнаружили доказательства существования предшествующей базы, когда линии разломов тектонических плит начинают смещаться, что в конце концов и приводит к мощным подземным толчкам.

По словам авторов работы, исследователей землетрясений Жан-Матье Ноке и Квентина Блетери, существование наблюдаемой предварительной фазы скольжения по разлому перед сильными землетрясениями не является чем-то удивительным — ученые обсуждают вероятность ее существования в течение десятилетий.

Отметим, что были и другие попытки точно предсказать крупные землетрясения, но, увы, они не увенчались успехом. В значительной степени это связано с тем, что ученые не до конца понимают связь между этими сигналами и фактической сейсмической активностью. Простыми словами, многие из этих сигналов попросту не предшествуют непосредственно землетрясениям, не наблюдаются в большинстве событий и не наблюдаются без землетрясений.

На этот раз ученые проанализировали сдвиги, наблюдаемые в данных GPS, собранные примерно с 3 000 станций по всему миру: им удалось обнаружить примерно двухчасовое "ускорение скольжения непосредственно перед разрывами". Это позволяет предположить, что сильные подземные толчки начинаются с предварительной фазы скольжения.

Таким образом авторы исследования полагают, что они только что наткнулись на надежный способ заблаговременного предсказания крупного землетрясения, что позволит вовремя уведомить людей и начать эвакуацию.

По словам сейсмолога из Калифорнийского университета в Беркли Роланда Бюргманна, если дальнейшие исследования подтвердят, что зарождение землетрясения включает в себя эту фазу-предвестник, которая начинается за несколько часов до толчков, и ученые разработают средства ее надежного измерения, это в действительности позволит предсказывать землетрясения.

Так или иначе, потребуются дополнительные исследования, чтобы удостовериться в существовании этой фазы. По словам Бюргманна, в следующих исследованиях ученым необходимо убедиться в том, что эти фальстарты действительно проскальзывают перед подземными толчками, но не сопровождаются землетрясениями.

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