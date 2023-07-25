Перестать грызть ногти и играть с волосами — просто: ученые рассказали, как это сделать

Исследование показывает, что существует один трюк, который позволит легко отказаться от этих раздражающих, а порой и болезненных привычек.

Миллионы людей во всем мире имеют привычку грызть ногти, ковырять кожу или крутить волосы, при этом избавиться от таких привычек порой бывает чудовищно сложно. В новом исследовании ученые обнаружили, что существует техника, которая позволит легко отучиться грызть ногти, не используя при этом "варварских методов", например, намазать пальцы рук острым перцем, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Германии отобрали 268 человек с состоянием, которое в медицине называется повторяющимся поведением, сосредоточенным на теле (BFRB). Отметим, что по всему миру с этим состоянием живут миллионы человек, например в США с этой проблемой сталкиваются около 5% населения, что эквивалентно 17 миллионам человек.

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Как правило, это состояние проявляется в том, что люди навязчиво дергают себя за волосы, дергают кожу и не могут остановиться, а также грызут ногти. В результате все это приводит к появлению струпьев, шрамов и проплешин. Медики не знают наверняка, но предполагают, что подобные состояния связаны со стрессом или беспокойством по поводу внешности. Отметим, что в прошлом пациентов лечили поведенческой терапией, которая позволяла избавиться от этой привычки, или же людям с этим состоянием приходилось пить антидепрессанты.

В новом исследовании ученые отобрали реципиентов, которым в основном было за 30 и они разделились на группы:

68% ковыряли кожу;

36 грызли ногти;

28% дергали себя за волосы.

*некоторые из реципиентов проявляли сразу несколько видов состояния.

Далее участников разделили на две группы: одних попросили практиковать новую технику, другим сообщили, что они находятся в очереди на лечение. Участникам и первой группы разослали видео и попросили выбрать от одного до трех движений, показанных на видео, а затем повторять их каждый раз, когда им захочется грызть ногти, ковырять кожу или дергать себя за волосы.

Движения, которые они предложили, включали в себя сведение рук вместе и легкое потирание кончиков пальцев друг о друга Фото: clinical-neurosychology.de

Отметим, что техника включала в себя различные действия, например:

мягкое вращение указательного и среднего пальцев вокруг вершины большого пальца, не касаясь ногтей;

скрещивание рук;

поглаживающие движения волос на предплечьях;

сложить кончики пальцев обеих рук вместе, а затем мягко обвести кончики пальцев друг относительно друга.

Исследование продлилось 6 недель, а его результаты показывают, что 53% участников из первой группы сказали, что заметили улучшение сразу. При этом 80% реципиентов сказали, что посоветовали бы этот прием своим друзьям. Авторы исследования отмечают, что у пациентов наблюдалось "значительное улучшение" в сравнении с контрольной группой.

По словам клинического психолога Массачусетской больницы общего профиля, Наташи Бэйлен, данный прием называется "расцеплением". Простыми словами. Данная техника предполагает замену вредной привычки путем выполнения аналогичного движения, но более безопасного. Например, когда кто-то собирается грызть ногти, он может попробовать прикладывать руки к лицу, что в конце концов позволит избавиться от этой привычки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, правда ли, что на формирование привычки потребуется 21 день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.