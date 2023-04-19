Более 60 лет во лжи. Ученые рассказали, правда ли, что на формирование привычки потребуется 21 день
Новое исследование предполагает, что трех недель недостаточно для формирования нового образа жизни или привычки.
Еще в 1960 году пластический хирург Максвелл Мальц опубликовал книгу, которая впоследствии стала чрезвычайно популярной. Тогда автор предполагал, что для изменения образа жизни и формирования новой привычки потребуется, ни много ни мало, 21 день, пишет Science Alert.
Любопытно, что хирург пришел к такому заключению исходя из времени, которое требовалось его пациентам, чтобы приспособиться к жизни с новым лицом. Однако, эта цифра, увы, не имеет ничего общего с формированием образа жизни или новых привычек. В новом исследовании ученые из Калифорнийского технологического института, а также Чикагского и Пенсильванского университетов решили развеять этот миф, существующий уже более 60 лет.
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В исследовании использовались данные более 30 тысяч посетителей тренажерного зала, которые посещали тренировки около 12 миллионов раз за четырехлетний период, а также более 3 тысяч работников больницы, в общей сложности моющих руки около 40 миллионов раз за почти 100 смен.
Далее исследователи использовали инструменты машинного обучения, чтобы проанализировать то, когда поведение реципиентов становилось предсказуемым, а следовательно и превращалось в привычку. Результаты анализа свидетельствуют о том, что некоторые привычки формируются дольше, чем другие. Например, в среднем нам потребуется около полугода, чтобы войти в ритм тренировок, и несколько недель, чтобы мыть руки.
По словам автора исследования Колина Камерера, вопреки распространенному мнению о том, что для формирования любой привычки потребуется "волшебное количество времени, а именно — 21 день", они с коллегами обнаружили, что, на самом деле, уйдут месяцы, прежде, чем наше поведение наконец-то станет привычным.
Несмотря на всеобщий интерес к формированию здоровых привычек и борьбе с нездоровыми. Данное исследование, по сути, стало одним из немногих, в котором в действительности изучалось, как быстро мы способны формировать свои привычки в реальных условиях, за пределами психологических лабораторий.
В более раннем исследовании 2009 года ученые обнаружили, что людям требуется 2 месяца, чтобы выработать привычку, которая привязана к ежедневному сигналу — например, завтраку. Однако результаты также свидетельствовали, что среди 96 добровольцев были огромные различия: одним потребовалось 18 дней, тогда как у других на это ушло 254 дня.
Однако исследование 2009 года было основано на опросах, которые заполняли реципиенты. В новом же исследовании ученые пошли дальше и наблюдали за участниками исследования в реальной жизни. В ходе исследования ученые отслеживали поведение реципиентов с помощью сканирования карточек, что позволило им также участь дополнительные переменные, например:
- время суток;
- день недели.
Авторы исследования отмечают, что машинное обучение позволило им учесть сотни контекстных переменных. Например, исследователи обнаружили, что если перерыв между тренировками был большим, то посетители тренажерного зала с меньшей вероятностью возвращались в него, а вот время посещений никак не влияло на формирование привычки.
Ученые также обнаружили, что большинство людей посещают тренажерный зал в одни и те же дни недели, а понедельники и вторники особенно популярны. Эти данные также перекликаются с предыдущими исследованиями, в которых ученые назвали эти дни недели "датами нового спорта".
Исследования также свидетельствуют о том, что на закрепление новой привычки к упражнениям потребовалось от 4 до 7 месяцев, а привычка регулярно мыть руки сформировалась всего за несколько недель.
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