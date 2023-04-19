Более 60 лет во лжи. Ученые рассказали, правда ли, что на формирование привычки потребуется 21 день

Новое исследование предполагает, что трех недель недостаточно для формирования нового образа жизни или привычки.

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Еще в 1960 году пластический хирург Максвелл Мальц опубликовал книгу, которая впоследствии стала чрезвычайно популярной. Тогда автор предполагал, что для изменения образа жизни и формирования новой привычки потребуется, ни много ни мало, 21 день, пишет Science Alert.

Любопытно, что хирург пришел к такому заключению исходя из времени, которое требовалось его пациентам, чтобы приспособиться к жизни с новым лицом. Однако, эта цифра, увы, не имеет ничего общего с формированием образа жизни или новых привычек. В новом исследовании ученые из Калифорнийского технологического института, а также Чикагского и Пенсильванского университетов решили развеять этот миф, существующий уже более 60 лет.

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В исследовании использовались данные более 30 тысяч посетителей тренажерного зала, которые посещали тренировки около 12 миллионов раз за четырехлетний период, а также более 3 тысяч работников больницы, в общей сложности моющих руки около 40 миллионов раз за почти 100 смен.

Далее исследователи использовали инструменты машинного обучения, чтобы проанализировать то, когда поведение реципиентов становилось предсказуемым, а следовательно и превращалось в привычку. Результаты анализа свидетельствуют о том, что некоторые привычки формируются дольше, чем другие. Например, в среднем нам потребуется около полугода, чтобы войти в ритм тренировок, и несколько недель, чтобы мыть руки.

По словам автора исследования Колина Камерера, вопреки распространенному мнению о том, что для формирования любой привычки потребуется "волшебное количество времени, а именно — 21 день", они с коллегами обнаружили, что, на самом деле, уйдут месяцы, прежде, чем наше поведение наконец-то станет привычным.

Несмотря на всеобщий интерес к формированию здоровых привычек и борьбе с нездоровыми. Данное исследование, по сути, стало одним из немногих, в котором в действительности изучалось, как быстро мы способны формировать свои привычки в реальных условиях, за пределами психологических лабораторий.

В более раннем исследовании 2009 года ученые обнаружили, что людям требуется 2 месяца, чтобы выработать привычку, которая привязана к ежедневному сигналу — например, завтраку. Однако результаты также свидетельствовали, что среди 96 добровольцев были огромные различия: одним потребовалось 18 дней, тогда как у других на это ушло 254 дня.

Однако исследование 2009 года было основано на опросах, которые заполняли реципиенты. В новом же исследовании ученые пошли дальше и наблюдали за участниками исследования в реальной жизни. В ходе исследования ученые отслеживали поведение реципиентов с помощью сканирования карточек, что позволило им также участь дополнительные переменные, например:

время суток;

день недели.

Авторы исследования отмечают, что машинное обучение позволило им учесть сотни контекстных переменных. Например, исследователи обнаружили, что если перерыв между тренировками был большим, то посетители тренажерного зала с меньшей вероятностью возвращались в него, а вот время посещений никак не влияло на формирование привычки.

Ученые также обнаружили, что большинство людей посещают тренажерный зал в одни и те же дни недели, а понедельники и вторники особенно популярны. Эти данные также перекликаются с предыдущими исследованиями, в которых ученые назвали эти дни недели "датами нового спорта".

Исследования также свидетельствуют о том, что на закрепление новой привычки к упражнениям потребовалось от 4 до 7 месяцев, а привычка регулярно мыть руки сформировалась всего за несколько недель.

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