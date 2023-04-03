Есть несколько причин. Почему некоторые люди всегда опаздывают: ученые дают ответ

С вечным опозданием связано несколько факторов и люди иногда просто не могут избавиться от этой тенденции.

Related video

Наверное, у каждого человека есть знакомые, родственники и друзья, которые постоянно опаздывают на встречи. Можно ли объяснить эту вечную тенденцию? Ученые считают, что привычка опаздывать связана с восприятием времени, способностью правильно управлять своим временем, а также зависит от личных качеств человека, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Хьюго Спирса из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, в мозге человека существует механизм, из-за которого некоторые люди опаздывают на встречи. Они просто недооценивают время, которое им нужно, чтобы добраться к месту встречи.

По словам Спирса, в мозге есть область, которая называется гиппокамп и она занимается обработкой информации о времени. То есть здесь накапливаются воспоминания о том, когда нужно что-то делать и сколько для этого нужно времени. Ученый считает, что нейроны в гиппокампе способствуют нашему восприятию времени, но все же неясно, почему только некоторые люди постоянно недооценивают время.

Спирс считает, что одним из факторов, которые влияют на нашу оценку времени необходимого для выполнения тех или иных действий, в частности для перемещения между двумя точками в пространстве, является то, насколько знакома нам местность. Если она хорошо знакома, то человек может правильно рассчитать время перемещения, а если нет, то это приводит к опозданиям.

По словам Эмили Уолдум из Университета Кэмпбелла, штат Северная Каролина США, иногда люди неправильно оценивают время, которое необходимо им для подготовки к путешествию. То есть человек помнит, сколько времени подобные действия занимали в прошлом, но воспоминания могут теряться, а также прошлый процесс может быть не сопоставим с нынешними событиями. И это также приводит к опозданиям.

"Люди часто недооценивают время, необходимое для выполнения тех или иных действий. Также разные факторы окружающей среды могут исказить нормальное восприятие времени. Это, например, касается прослушивания музыки. Людям кажется, что эта песня очень длинная, а на самом деле это не так и когда она заканчивается, то нужно очень спешить, чтобы успеть", — говорит Уолдум.

Ученые считают, что привычка опаздывать связана с восприятием времени, способностью правильно управлять своим временем, а также зависит от личных качеств человека Фото: Live Science

Ученые считают, что немаловажную роль в том, что человек постоянно опаздывает, является особенные черты характера. То есть человек может просто не считать факт опоздания чем-то значительным, а также вообще может забыть о времени, когда ему нужно быть в том или ином месте. Это связано с трудностями в обработке большого количества информации, когда человек выполняет несколько действий одновременно.

По словам Уолдум, некоторые люди, которые выполняют несколько действий одновременно, реже запоминают и выполняют другие запланированные задачи вовремя. Они сосредоточивают внимание на текущем действии и могут забыть о том, что и когда им предстоит сделать в будущем.

Как показывают исследования, опоздавшие люди иногда не воспринимают себя таковыми. Просто такие люди опаздывают, потому как не считают, что это приведет к негативным последствиям. В то же время они могут быть пунктуальными, если речь идет, например, об отправлении поезда.

По словам ученых, некоторым людям трудно приходить вовремя, потому что они намеренно откладывают выполнение важных действий. Опоздание может быть симптомом прокрастинации, то есть склонностью к постоянному откладыванию даже важных дел.

Ученые считают, что правильное управление свои временем, а также такая банальная вещь, как напоминание на смартфоне, позволит либо вообще не опаздывать, либо значительно сократить время опоздания.

Как уже писал Фокус, ученые назвали минимальное количество шагов, необходимое людям в неделю. Исследователи пришли к выводу, что для здоровья и долголетия людям на самом деле необходимо делать минимальное количество шагов.