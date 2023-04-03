Меньше некуда. Названо минимальное количество шагов, необходимое людям в неделю

Исследователи пришли к выводу, что для здоровья и долголетия людям на самом деле необходимо делать минимальное количество шагов в неделю.

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Хорошие новости для тех, кто изо всех сил пытается делать по 10 000 шагов в день, и у кого это не получается. Исследователи обнаружили, что человеку вовсе нет нужды делать по 10 и даже 8 тысяч шагов в день, чтобы поддерживать здоровье и продлить жизнь, пишет Metro.

Длительное время исследователи спорят о необходимости проходить не менее 10 или 8 тысяч шагов ежедневно. Нет сомнений, что подвижный образ в жизни в действительности помогает нам поддерживать здоровье на уровне и даже увеличивать продолжительность жизни. Однако ученые так и не смогли сойтись в одной точке — сколько конкретно шагов нам необходимо делать в день.

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В новом исследовании ученые из Киотского университета в Японии пришли к выводу, что ходьба, в действительности, единственное, что необходимо нам для здоровой и долгой жизни. Причем исследователи полагают, что даже самого минимума достаточно, чтобы поддерживать уровень жизни и здоровье.

Так, исследователи обнаружили, что всего 8 000 шагов один или два раз в неделю уже будет достаточно для улучшения нашего здоровья. Результаты свидетельствуют о том, что люди, делающие этот минимум шагов в неделю, имели такие же сердечно-сосудистые "льготы" и более низкие показатели смертности, как и те, кто делал по 8 000 шагов ежедневно.

Например, у людей, делающих по 8 000 шагов один или два раза в неделю, в следующие 10 лет на 15% снижался риск смертности. При этом у тех, кто делал такое же количество шагов от 3 до 6 дней в неделю риск смертности снижался на 16,5%.

По словам автора исследования, доктора Косуке Иноуэ, это отличные новости для взрослых, у которых попросту нет времени для занятий спортом в будни, а потому они способны совершать длительные прогулки или тренироваться лишь на выходных. Также ученые полагают, что результаты их исследования позволяют рекомендовать пешие прогулки даже пару раз в неделю, для тех, кто особенно страдает от недостатка времени — даже такого, казалось бы, малого действия уже будет достаточно, чтобы улучшить свое здоровье.

Отметим, что данное исследование не принимало во внимание другие виды деятельности, такие как езда на велосипеде или плавание, которые также могут помочь держать себя в тонусе и предотвратить развитие сердечно-сосудистых болезней.

По словам доктора медицины Холли Андерсен, важно понимать, что данное исследование устанавливает минимум и показывает, что даже небольшие физические нагрузки полезны для нашего организма. В целом же важно помнить, что чем больше мы двигаемся в целом, тем лучше это влияет на наше здоровье и уменьшает воздействие сидячего образа жизни на организм.

Помните, что физическая активность полезна не только на нашего сердца и сосудов, она также оказывает положительное воздействие на кости, мозг, иммунную систему в целом, уровень стресса и качество сна.

Ранее Фокус писал о том, что эксперты подсчитали, сколько шагов нужно делать в день.