Менше нема куди. Названо мінімальну кількість кроків, необхідну людям на тиждень

Дослідники дійшли висновку, що для здоров'я та довголіття людям насправді необхідно робити мінімальну кількість кроків на тиждень.

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Хороші новини для тих, хто щосили намагається робити по 10 000 кроків на день, і у кого це не виходить. Дослідники виявили, що немає потреби робити по 10 і навіть 8 тисяч кроків на день, щоб підтримувати здоров'я та продовжити тривалість життя, пише Metro.

Тривалий час дослідники сперечаються про необхідність проходити щонайменше 10 чи 8 тисяч кроків щодня. Немає сумнівів, що рухливий спосіб життя насправді допомагає нам підтримувати здоров'я на рівні й навіть збільшувати тривалість життя. Проте вчені так і не змогли визначити, скільки кроків нам потрібно робити в день.

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У новому дослідженні вчені з Кіотського університету в Японії дійшли висновку, що ходьба насправді єдине, що необхідне нам для здорового та довгого життя. До того ж дослідники вважають, що навіть самого мінімуму достатньо, щоб підтримувати рівень життя та здоров'я.

Дослідники виявили, що лише 8 000 кроків один чи два рази на тиждень вже буде достатньо для покращення нашого здоров'я. Результати свідчать про те, що люди, які роблять цей мінімум кроків на тиждень, мали такі ж серцево-судинні "пільги" та нижчі показники смертності, як і ті, хто робив по 8000 кроків щодня.

Наприклад, у людей, які роблять по 8 000 кроків один чи два рази на тиждень, у наступні 10 років на 15% знижувався ризик смертності. Водночас у тих, хто робив таку саму кількість кроків від 3 до 6 днів на тиждень, ризик смертності знижувався на 16,5%.

За словами автора дослідження, доктора Косуке Іноуе, це чудові новини для дорослих, які просто не мають часу для занять спортом у будні, а тому здатні здійснювати тривалі прогулянки або тренуватися лише на вихідних. Також вчені вважають, що результати їхнього дослідження дозволяють рекомендувати піші прогулянки навіть кілька разів на тиждень, для тих, хто особливо страждає від нестачі часу — навіть такої, здавалося б, малої дії вже буде достатньо, щоб покращити своє здоров'я.

Зазначимо, що це дослідження не враховувало інші види діяльності, такі як їзда на велосипеді або плавання, які також можуть допомогти підтримувати себе у тонусі та запобігти розвитку судинно-серцевих хвороб.

За словами докторки медицини Голлі Андерсен, важливо розуміти, що це дослідження встановлює мінімум і показує, що навіть невеликі фізичні навантаження є корисними для нашого організму. В цілому ж важливо пам'ятати, що чим більше ми рухаємося в цілому, тим краще це впливає на наше здоров'я та зменшує вплив сидячого способу життя на організм.

Пам'ятайте, що фізична активність корисна не тільки для нашого серця та судин, вона також позитивно впливає на кістки, мозок, імунну систему в цілому, рівень стресу та якість сну.

Раніше Фокус писав про те, що експерти підрахували, скільки кроків потрібно робити на день.