Уже не 10 тисяч. Експерти підрахували, скільки кроків потрібно робити за день

Дослідники говорять, що існує поріг, після якого додаткові кроки не мають значення.

Нове дослідження спростувало твердження про те, що за день людям необхідно проходити 10 тисяч кроків для поліпшення здоров'я. Про це повідомляє Science Alert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В останні роки низка досліджень свідчили про те, що велика кількість кроків, які виконуються щодня, зменшує ризик передчасної смерті та покращує стан здоров'я.

Проблема полягає в тому, що результати кожного аналізу відрізняються від попередніх.

Через це вчені продовжують дослідження, щоб визначити наскільки ефективна ходьба для людей, а також визначити необхідну кількість кроків.

У новому дослідженні команда під керівництвом експертки з Массачусетського університету Аманди Палуч відстежила когорту з 2 тис. осіб середнього віку (не більше 45 років).

Група носила акселерометри, які відстежували щоденну кількість кроків, а також їхню інтенсивність. Експеримент тривав понад 10 років.

Зазначається, що характер дослідження був спостережливим, тому вчені не можуть сказати, як ходьба покращувала здоров'я. Але дослідники з'ясували зв'язок між рівнями активності та результатами для здоров'я в когорті.

Результати дослідження показали, що в людей, які проходять не менше 7 тис. кроків на день, знижувався ризик передчасної смерті на 50-70%, порівняно з тими, хто робив менше 7 тис. кроків на день.

Інтенсивність кроків, судячи з усього, не мала ніякого значення.

За словами вчених, збільшення щоденної кількості кроків серед найменш активних людей в популяції може знизити показники смертності. Щоправда, після певного порогу додаткові кроки на день, мабуть, не мають ніякого позитивного ефекту.

"У людей з понад 10 тис. кроків на день не спостерігалося подальше зниження ризику смертності", — йдеться в дослідженні.

Учені говорять, що новий поріг ефективності становить 7 тис. кроків, і це безумовно легше завдання для людей з менш активним способом життя.

"7 тис. кроків на день може бути цілком досяжною метою для багатьох людей", — пишуть автори.

Дослідники підкреслюють, що 7 тис. кроків, звичайно, не панацея від усіх хвороб, і можливо, ця кількість буде змінюватися з плином часу.

Дослідник із Бостонського університету Ніколь Спартан вважає, що в найближчому майбутньому з'явиться набагато більше інформації про те, як кроки впливають на здоров'я. Почасти це станеться через те, що з кожним роком з'являються більш точні технології для вимірювання активності людей, які раніше були недоступні.

Інакше йдуть справи, якщо основна мета щоденних кроків — схуднення. Тоді експерти радять робити не менше 10 тис. кроків на день.

Хоча точна кількість кроків заснована на таких факторах, як вага, зріст, стать і дієта, одне дослідження показало, що 15 тис. кроків на день корелює з більш низьким рівнем ожиріння.

Але якщо 15 тис. кроків на день здаються недосяжною метою, то 10 тис. кроків також будуть ефективні для скидання зайвої ваги, зазначають вчені.