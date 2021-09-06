Уже не 10 тысяч. Эксперты подсчитали, сколько шагов нужно делать в день

Исследователи говорят, что существует порог, после которого дополнительные шаги не имеют значения.

Новое исследование опровергло утверждение о том, что в день людям необходимо проходить 10 тысяч шагом для улучшения здоровья. Об этом сообщает Science Alert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В последние годы ряд исследований свидетельствовал о том, что большое количество шагов, выполняемых ежедневно, уменьшает риск преждевременной смерти и улучшает состояние здоровья.

Проблема заключается в том, что результаты каждого анализа отличаются от предыдущих.

Из-за этого ученые продолжают исследования, чтобы определить насколько эффективная ходьба для людей, а также определить необходимое количество шагов.

В новом исследовании команда под руководством эксперта из Массачусетского университета Аманды Палуч отследила когорту из 2 тыс. человек среднего возраста (не более 45 лет).

Группа носила акселерометры, которые отслеживали ежедневное количество шагов, а также их интенсивность. Эксперимент продлился более 10 лет.

Отмечается, что характер исследования был наблюдательным, поэтому ученые не могут сказать, как ходьба улучшала здоровье. Но исследователи выявили связь между уровнями активности и результатами для здоровья в когорте.

Результаты исследования показали, что у людей, делающих не менее 7 тыс. шагов в день, снижался риск преждевременной смерти на 50–70%, в сравнении с теми, кто делал меньше 7 тыс. шагов в день.

Интенсивность шагов, судя по всему, не имела никакого значения.

По словам ученых, увеличение ежедневного количества шагов среди наименее активных людей в популяции может снизить показатели смертности. Правда, после определенного порога дополнительные шаги в день, по-видимому, не имеют никакого положительного эффекта.

"У людей с более 10 тыс. шагов в день не наблюдалось дальнейшее снижение риска смертности", – говорится в исследовании.

Ученые говорят, что новый порог эффективности составляет 7 тыс. шагов, и это безусловно более легкая задача для людей с менее активным образом жизни.

"7 тыс. шагов в день может быть вполне достижимой целью для многих людей", – пишут авторы.

Исследователи подчеркивают, что 7 тыс. шагов, конечно, не панацея от всех болезней, и возможно, это число будет меняться с течением времени.

Исследователь из Бостонского университета Николь Спартано считает, что в ближайшем будущем появится намного больше информации о том, как шаги влияют на здоровье. Отчасти это произойдет из-за того, что с каждым годом появляются более точные технологии для измерения активности людей, которые ранее были недоступны.

Иначе обстоят дела, если основная цель ежедневных шагов – похудение. Тогда эксперты советуют делать не менее 10 тыс. шагов в день.

Хотя точное число шагов основано на таких факторах, как вес, рост, пол и диета, одно исследование показало, что 15 тыс. шагов в день коррелирует с более низким уровнем ожирения.

Но если 15 тыс. шагов в день кажутся недостижимой целью, то 10 тыс. шагов также будут эффективны для сброса лишнего веса, отмечают ученые.