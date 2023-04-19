Понад 60 років у брехні. Вчені розповіли, чи правда, що на формування звички знадобиться 21 день

Нове дослідження передбачає, що трьох тижнів недостатньо для формування нового способу життя чи звички.

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Ще 1960 року пластичний хірург Максвелл Мальц опублікував книгу, яка згодом стала надзвичайно популярною. Тоді автор припускав, що для зміни способу життя та формування нової звички знадобиться, ні багато ні мало, 21 день, пише Science Alert.

Цікаво, що хірург дійшов такого висновку виходячи з часу, який знадобився його пацієнтам, щоб пристосуватися до життя з новим обличчям. Однак, ця цифра, на жаль, не має нічого спільного із формуванням способу життя чи нових звичок. У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського технологічного інституту, а також університетів Чикаго та Пенсільванського вирішили розвіяти цей міф, що існує вже понад 60 років.

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У дослідженні використовувалися дані понад 30 тисяч відвідувачів тренажерного залу, які відвідували тренування близько 12 мільйонів разів за чотирирічний період, а також понад 3 тисячі працівників лікарні, що загалом мили руки близько 40 мільйонів разів за майже 100 змін.

Далі дослідники використали інструменти машинного навчання, щоб проаналізувати те, коли поведінка реципієнтів стала передбачуваною, а отже, і перетворювалася на звичку. Результати аналізу свідчать, деякі звички формуються довше, ніж інші. Наприклад, у середньому нам знадобиться близько пів року, щоб увійти до ритму тренувань, і лише кілька тижнів, щоб регулярно мити руки.

За словами автора дослідження Коліна Камерера, всупереч поширеній думці про те, що для на формування будь-якої звички знадобиться "чарівна кількість часу, а саме — 21 день", вони з колегами виявили, що насправді знадобляться місяці, перш ніж наша поведінка нарешті стане звичною.

Попри загальний інтерес до формування здорових звичок та боротьби зі шкідливими. Це дослідження, по суті, стало одним із небагатьох, у якому насправді вивчалося, як швидко ми здатні формувати свої звички у реальних умовах, за межами психологічних лабораторій.

У ранньому дослідженні 2009 року вчені виявили, що людям потрібно 2 місяці, щоб сформувати звичку, яка прив'язана до щоденного сигналу — наприклад, сніданку. Однак результати також свідчили, що серед 96 добровольців були величезні відмінності: одним знадобилося 18 днів, тоді як іншим — 254 дні.

Проте дослідження 2009 року ґрунтувалося на опитуваннях, які заповнювали реципієнти. У новому ж дослідженні вчені пішли далі та спостерігали за учасниками дослідження у реальному житті. Під час дослідження вчені відстежували поведінку реципієнтів за допомогою сканування карток, що дозволило їм також врахувати додаткові змінні, наприклад:

час доби;

день тижня.

Автори дослідження зазначають, що машинне навчання дозволило їм врахувати сотні контекстних змінних. Наприклад, дослідники виявили, що якщо перерва між тренуваннями була великою, то відвідувачі тренажерного залу з меншою ймовірністю поверталися до нього, а ось час відвідувань ніяк не впливав на формування звички.

Вчені також виявили, що більшість людей відвідують тренажерний зал в ті самі дні тижня, а понеділки та вівторки особливо популярні. Ці дані також перегукуються із попередніми дослідженнями, в яких вчені назвали ці дні тижня "датами нового спорту".

Дослідження також свідчать про те, що на закріплення нової звички до вправ знадобилося від 4 до 7 місяців, а звичка регулярно мити руки сформувалася лише за кілька тижнів.

Раніше Фокус писав про те, чому деякі люди завжди спізнюються: вчені відповідають.