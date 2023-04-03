Є кілька причин. Чому деякі люди завжди спізнюються: вчені відповідають

З вічним запізненням пов'язано кілька факторів і люди іноді просто не можуть позбутися цієї тенденції.

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Напевно, кожна людина має знайомих, родичів та друзів, які постійно спізнюються на зустрічі. Чи можна пояснити цю вічну тенденцію? Вчені вважають, що звичка запізнюватися пов'язана зі сприйняттям часу, здатністю правильно керувати своїм часом, а також залежить від особистих якостей людини, пише Live Science.

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За словами Х'юго Спірса з Університетського коледжу Лондона, Велика Британія, у мозку людини існує механізм, через який деякі люди спізнюються на зустрічі. Вони просто недооцінюють час, який їм потрібний, щоб дістатися місця зустрічі.

За словами Спірса, в мозку є область, яка називається гіпокамп і займається обробкою інформації про час. Тобто тут накопичуються спогади про те, коли потрібно щось робити та скільки для цього потрібно часу. Вчений вважає, що нейрони в гіпокампі сприяють нашому сприйняттю часу, але все ж таки неясно, чому тільки деякі люди постійно недооцінюють час.

Спірс вважає, що одним із факторів, які впливають на нашу оцінку часу необхідного для виконання тих чи інших дій, зокрема для переміщення між двома точками у просторі, є те, наскільки знайома нам місцевість. Якщо вона добре знайома, то людина може правильно розрахувати час переміщення, а якщо ні, це призводить до запізнень.

За словами Емілі Уолдум з Університету Кемпбелла, штат Північна Кароліна США, іноді люди неправильно оцінюють час, який необхідний їм для підготовки до подорожі. Тобто людина пам'ятає, скільки часу подібні дії займали у минулому, але спогади можуть губитися, а також минулий процес може бути іншим в порівнянні із нинішніми подіями. І це також призводить до запізнень.

"Люди часто недооцінюють час, необхідний для виконання тих чи інших дій. Також різні фактори довкілля можуть спотворити нормальне сприйняття часу. Це, наприклад, стосується прослуховування музики. Людям здається, що ця пісня дуже довга, а насправді це не так і коли вона закінчується, то треба дуже поспішати, щоби встигнути», — каже Волдум.

Вчені вважають, що звичка запізнюватися пов'язана зі сприйняттям часу, здатністю правильно керувати своїм часом, а також залежить від особистих якостей людини Фото: Live Science

Вчені вважають, що важливу роль в тому, що людина постійно спізнюється, є особливі риси характеру. Тобто людина може просто не вважати факт запізнення чимось значним, а взагалі може забути про час, коли їй потрібно бути в тому чи іншому місці. Це пов'язано з труднощами у обробці великої кількості інформації, коли людина виконує кілька дій одночасно.

За словами Волдум, деякі люди, які виконують кілька дій одночасно, рідше запам'ятовують та виконують інші заплановані завдання вчасно. Вони зосереджують увагу на поточних діях і можуть забути, коли і що їм належить зробити у майбутньому.

Як показують дослідження, люди, що запізнилися, іноді не сприймають себе такими. Просто такі люди спізнюються, бо не вважають, що це призведе до негативних наслідків. Водночас, вони можуть бути пунктуальними, якщо йдеться, наприклад, про відправлення поїзда.

За словами вчених, деяким людям важко приходити вчасно, бо вони навмисне відкладають виконання важливих дій. Запізнення може бути симптомом прокрастинації, тобто схильністю до постійного відкладення важливих справ.

Вчені вважають, що правильне керування своїм часом, а також така банальна річ, як нагадування на смартфоні, дозволить або взагалі не запізнюватися, або значно скоротити час запізнення.

Як уже писав Фокус, вчені назвали мінімальну кількість кроків, необхідну людям на тиждень. Дослідники дійшли висновку, що для здоров'я та довголіття людям насправді необхідно робити мінімальну кількість кроків.