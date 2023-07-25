Собственное тело станет ловушкой. Таинственный синдром отнимает у людей возможность двигаться

Синдром, который может проявиться внезапно, превращает жизнь человека в бесконечную пытку, лишая его самостоятельности и возможности общаться с окружающими.

Ученые норвежского реабилитационного госпиталя в своем новом исследовании пролили свет на жизнь пациентов, страдающих от синдрома запертого человека (СЗЧ) — редкого неврологического состояния, при котором больные сохраняют сознание, но не могут двигаться или общаться вербально из-за полного паралича почти всех волевых мышц тела. Несмотря на редкость этого заболевания, от которого в год в больницу поступает всего два-три новых случая, полученные результаты дают надежду этим пациентам и их семьям, пишет Norwayscience.

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Часто СЗЧ является следствием инсульта ствола головного мозга — части головного мозга, соединяющейся со спинным мозгом, и приводит к тому, что человек оказывается практически запертым в собственном теле. К счастью, многие пациенты сохраняют способность моргать и двигать глазами, что используется медицинскими работниками как важнейший инструмент коммуникации. Используя заранее подготовленные сигналы, например, взгляд вверх сигнализирующий "да", врачи могут взаимодействовать с пациентами и оценивать их когнитивные функции.

Кроме того, развитие технологий позволило сделать жизнь пациентов с СЗЧ более комфортным. Такие приборы, как доски для наведения глаз и компьютеры, управляемые движениями глаз или лба, облегчают общение, давая возможность высказаться тем, кто в противном случае остался бы безмолвным.

Во время пребывания в больнице, обычно в течение двух-трех месяцев, пациенты работают с целым рядом специалистов: врачами, медсестрами, физиотерапевтами, логопедами и др. Задача состоит не только в том, чтобы помочь пациенту выздороветь, но и в том, чтобы дать ему навыки, необходимые в повседневной жизни после выписки из больницы. Это предполагает создание системы поддержки, включающей членов семьи и местных медицинских работников, которые будут помогать им после пребывания в больнице.

Но сохраняется ли это состояние или улучшается с течением времени? Исследователи решили углубиться в этот вопрос.

В ходе обширного исследования они проследили за состоянием 51 пациента на протяжении 44 лет. Удивительно, но, несмотря на то, что всем пациентам требовалась значительная помощь, у большинства из них наблюдалось некоторое улучшение. Хотя степень восстановления была различной: у трех пациентов она была полной, а у одного — вообще отсутствовала, исследование показало, что примерно у половины пациентов восстановились те или иные функции организма или коммуникативные способности. Эти улучшения не ограничивались только непосредственными последствиями травмы, а могли происходить и спустя несколько лет.

Новым открытием исследования стало то, что у 80% пациентов повреждения были не только в стволе, но и в других областях головного мозга. Это позволило исследователям сделать вывод о том, что пациенты с меньшими вторичными повреждениями мозга имеют больше шансов на выздоровление, что дает ценную информацию для будущего прогнозирования.

Данное исследование является значительным шагом вперед в понимании синдрома запертого человека, учитывая, что о нем фактически ничего не известно. Кроме того, большой массив данных, собранных учеными, позволяет получить более точную картину развития заболевания.

Продолжая эту линию исследований, команда надеется изучить такие аспекты, как качество жизни пациентов и их способность распоряжаться собственной жизнью самостоятельно, что в конечном итоге позволит улучшить уход и лечение, предоставляемое пациентам с СЗЧ.

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