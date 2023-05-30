Смертельная отрава. Ученые рассказали, почему не стоит разогревать рис больше одного раза

Исследователи предупреждают, что разогретый единожды рис, как правило, не принесет вреда, но если больше — может появиться смертельный токсин.

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Теплый, рассыпчатый рис вкусен, однако, к сожалению он также является идеальным рассадником для роста потенциально неприятных и опасных бактерий, пишет IFLScience.

Среди прочих бактерий в сыром рисе распространены Bacillus cereus. Увы, одного лишь кипячения не достаточно для того, чтобы убить их, поскольку они производят споры, которые отлично переносят жару.

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Исследователи отмечают, что после того, как рис приготовлен и оставлен при комнатной температуре, бактерии в нем размножаются, что порой приводит к пищевому отравлению бактериями Bacillus cereus, также известному как "синдром жареного риса". Теперь исследователи пролили свет на то, как нам следует хранить и готовить рис.

Приготовление и хранение риса

Во-первых, мытье рук всегда является хорошим началом при приготовлении пищи. Мытье риса — также отличное начало, оно поможет избавиться от жуков, мусора и тяжелых металлов, но едва ли избавит нас от B. Cereus. Дело в том, что бактерии буквально встроены в зерна, а потому они едва ли куда-то денутся.

Ученые советуют класть рис в холодную воду и доводить до кипения, чтобы поддерживать высокую температуру и не попасть в опасную зону, создав горячую ванну, подходящую для размножения бактерий.

Кроме того, исследователи настаивают, что приготовленный рис стоит подавать немедленно или быстро охладить и убрать в холодильник или морозильную камеры. Однако оставлять приготовленный рис более чем на час строго не рекомендуют.

Как разогревать рис

Остатки риса можно приготовить несколькими способами:

разогреть в микроволновой печи;

поджарить;

разогреть на пару.

Однако все эти способы будут безопасными лишь в том случае, если после приготовления он был сразу охлажден и правильно хранился. Исследователи отмечают, что разогрев риса, оставленного при комнатной температуре на 4 часа, например, может обернуться пищевым отравлением.

Основная опасность заключается в том, что нагревание, охлаждение и повторный разогрев дает опасным бактериям возможность для роста, что увеличивает шансы на "синдром жареного риса".

Опасность синдрома жаренного риса

Отметим, что синдром жареного риса связан не только с жаркой, фактически вы можете его подхватить независимо от способа приготовления. Однако приготовление жареного риса, требующее наличие уже приготовленных остатков, увеличивает шансы на развитие синдрома.

В самых тяжелых случаях отравление бактериями B. Cereus может даже привести к летальному исходу. В 2011 году ученые провели исследование, которое показало, что 20-летний студент умер от отравления B. Cereus в течение 10 часов после употребления пасты пятидневной давности. Похожий случай произошел и в 2003 году, когда семья съела салат из макарон 18-дневной давности — один человек погиб, пятеро детей были госпитализированы. Поэтому исследователи отмечают, что синдром жареного риса может быть вызван не только рисом, но и макаронными изделиями.

Симптомы синдрома жаренного риса

Как правило, отравление B. Cereus сопровождается такими симптомами, как:

рвота;

диарея.

Исследователи отмечают, что в большинстве случаев болезнь пройдет сама в течение одного или двух дней, однако в некоторых случаях синдром может прогрессировать и даже привести к смерти. Отметим, что в данном случае антибиотики окажутся эффективными, так как расстройство вызвано токсином, а не бактериями.

По словам ученых, лечение, как правило, сосредоточено на восполнении жидкости, пока не пройдут желудочно-кишечные симптомы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.