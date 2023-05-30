Смертельна отрута. Вчені розповіли, чому не варто розігрівати рис більше ніж один раз

Дослідники попереджають, що розігрітий більше одного разу рис, як правило, не принесе шкоди, але якщо робити це частіше, може з'явитися смертельний токсин.

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Теплий, розсипчастий рис смачний, проте, на жаль, він також є ідеальним розсадником для зростання потенційно неприємних і небезпечних бактерій, пише IFLScience.

Серед інших бактерій у сирому рисі поширені Bacillus cereus. На жаль, лише кип'ятіння мало для того, щоб убити їх, оскільки вони виробляють спори, які відмінно переносять спеку.

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Дослідники відзначають, що після того, як рис приготований і залишений при кімнатній температурі, бактерії у ньому розмножуються, що часом призводить до харчового отруєння бактеріями Bacillus cereus, також відомого як "синдром смаженого рису". Тепер дослідники пролили світло на те, як слід зберігати й готувати рис.

Приготування та зберігання рису

По-перше, миття рук завжди є гарним початком при приготуванні їжі. Миття рису — також відмінний початок, воно допоможе позбавитися жуків, сміття і важких металів, але навряд чи позбавить нас від B. Cereus. Річ у тому, що бактерії буквально вбудовані в зерна, а тому вони навряд чи кудись подінуться.

Вчені радять класти рис у холодну воду і доводити до кипіння, щоб підтримувати високу температуру і не потрапити у небезпечну зону, створивши гарячу ванну, що підходить для розмноження бактерій.

Крім того, дослідники наполягають, що приготований рис варто подавати негайно або швидко охолодити та прибрати у холодильник чи морозильну камеру. Однак залишати приготовлений рис більш ніж на годину не рекомендують.

Як розігрівати рис

Залишки рису можна розігріти кількома способами:

розігріти в мікрохвильовій печі;

підсмажити;

розігріти на пару.

Однак усі ці способи будуть безпечними лише в тому випадку, якщо після приготування він був відразу охолоджений та правильно зберігався. Дослідники відзначають, що розігрів рису, залишеного за кімнатної температури на 4 години, наприклад, може обернутися харчовим отруєнням.

Основна небезпека полягає у тому, що нагрівання, охолодження та повторний розігрів дає небезпечним бактеріям можливість для зростання, що збільшує шанси на "синдром смаженого рису".

Небезпека синдрому смаженого рису

Зазначимо, що синдром смаженого рису пов'язаний не тільки зі смаженням, фактично ви можете його підхопити незалежно від способу приготування. Однак приготування смаженого рису, що потребує наявності вже приготовлених залишків, збільшує шанси на розвиток синдрому.

У найважчих випадках отруєння бактеріями B. Cereus може навіть призвести до смерті. У 2011 році вчені провели дослідження, яке показало, що 20-річний студент помер від отруєння B. Cereus протягом 10 годин після вживання пасти п'ятиденної давності. Схожий випадок стався й у 2003 році, коли родина з'їла салат із макаронів 18-денної давності — одна людина загинула, п'ятеро дітей було госпіталізовано. Тому дослідники зазначають, що синдром смаженого рису може бути спричинений не лише рисом, а й макаронними виробами.

Симптоми синдрому смаженого рису

Як правило, отруєння B. Cereus супроводжується такими симптомами, як:

блювання;

діарея.

Дослідники відзначають, що у більшості випадків хвороба пройде сама протягом одного або двох днів, проте в деяких випадках синдром може прогресувати й навіть призвести до смерті. Зазначимо, що у цьому випадку антибіотики виявляться неефективними, оскільки розлад викликаний токсином, а не бактеріями.

За словами вчених, лікування, як правило, зосереджено на поповненні рідини, доки не пройдуть шлунково-кишкові симптоми.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.