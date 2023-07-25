Опасный элемент в составе атомной бомбы: что сделает бериллиевая болезнь с вашим организмом

Бериллий (Be), менее известный элемент по сравнению с водородом, кислородом, натрием и калием, играет важную роль в различных предметах повседневного потребления. Его используют в самолетах, автомобилях, телефонах и множестве обыденных вещей. Но элемент при этом невероятно опасен.

Бериллий имеет стально-серый цвет, высокую температуру плавления и немагнитные свойства. Чаще всего он сочетается с медью для создания сплава, пригодного для многочисленных применений, включая его использование в ядерном оружии. Примечательно, что бериллий входил в состав активной зоны атомной бомбы, взорванной во время Манхэттенского проекта, согласно данным Фонда атомного наследия, пишет Grunge.

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Несмотря на свою роль в развитии технологий, бериллий опасен для здоровья при работе с ним и при вдыхании. В прошлом первые исследователи обнаружили это свойство, пробуя минералы на вкус: бериллий отличался сладким вкусом, отсюда его оригинальное название "глюциний", что ассоциируется с глюкозой.

К сожалению, такая практика подвергала их опасности, поскольку вдыхание бериллиевой пыли может привести к бериллиевой болезни легких, которая вызывает серьезные повреждения, рубцы, усталость, лихорадку, кашель, затрудненное дыхание, боль в суставах и даже рак.

Научное сообщество впервые узнало о бериллии в 1798 году, когда французский химик Луи Николя Вокелен идентифицировал его в берилле, который древние римляне добывали в Египте около 2 000 лет назад. Впоследствии химики выделили бериллий из берилла в 1828 году, а его сладкий вкус принес ему название "глюциний".

В 1949 году Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) присвоил ему название бериллий. Считается, что токсичность этого элемента ответственна за его сладкий вкус, что предостерегает исследователей обращаться с ним осторожно.

По данным Национального института рака, наибольший риск представляет вдыхание порошкообразного бериллия, что приводит как к острой, так и к хронической бериллиевой болезни легких, причем последняя потенциально может вызвать рак легких.

Помимо использования в технике и науке, бериллий исторически играет важную роль в ядерной энергетике и вооружении. Этот элемент повышает эффективность ядерного топлива, позволяя топливу гореть при более низких температурах в течение более длительного времени. Ранние испытания атомных бомб включали покрытие плутониевых ядер бериллиевыми экранами, которые отражали частицы обратно к ядру.

Первый ядерный взрыв, произведенный 16 июля 1945 года в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, имел серьезные последствия для близлежащих общин. Переселение жителей без предупреждения привело к тому, что к работе с бериллием привлекли испаноязычных мужчин, и со временем многие из них заболели хронической бериллиевой болезнью, которая обычно проявляется через несколько десятилетий.

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