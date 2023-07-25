Средневековый меч крестоносцев: археологи исследовали тайны необычной находки с морского дна

В 2021 году, у побережья Хоф Ха-Кармель, Израиль, обнаружили средневековый меч, который проливает свет на морскую битву, состоявшуюся около 800 лет назад в период крестоносцев. Ученые исследовали находку и обнаружили интересные особенности.

Эта местность исторически использовалась как естественная якорная стоянка для кораблей вблизи древнего портового города Хайфа, который захватили крестоносцы у арабов в начале 12 века нашей эры. Подробная информация о мече и его сохранности опубликована в исследовании Израильского управления древностей (IAA), пишет HeritageDaily.

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Когда меч нашли, его покрывал толстый слой морского бетона, состоявший из песка и ракушек. Этот бетон оказался двоякой находкой. Он затруднял извлечение металла без вреда для него, но в то же время замедлял процесс окисления, тем самым защищая меч от ржавчины и разрушения в воде.

Благодаря тщательному рентгеновскому исследованию, направленному на проникновение сквозь слои бетона, исследовательская группа обнаружила интригующие факты о мече. Он имел лезвие длиной примерно 88 см и шириной около 4,6 см, а также признаки возможного изгиба, возможно, полученного во время боя.

Доктор Йоппе Госкер, эксперт по этому вопросу, объяснил значение меча, отметив, что он принадлежал рыцарю или солдату, служа в те времена основным оружием для ближнего боя. Мечи были драгоценными вещами, поскольку требовали высококачественного железа и использовались преимущественно знатью и профессиональными воинами, что требовало значительных тренировок и практики.

Когда меч нашли, его покрывал толстый слой морского бетона, состоявший из песка и ракушек Фото: Shlomi Katzin

Исследователи предполагают, что меч вместе с владельцем оказался в море во время морской битвы. Возможно, он находился на борту одного из кораблей, осаждавших прибрежные города, а возможно, принадлежал рыцарю, который возвращался на корабле в Европу.

Во время обследования местности, где нашли меч, на сегодня не обнаружили никаких других артефактов или человеческих останков. Однако доктор Госкер высказал предположение, что, возможно, останки солдата лежат на глубине и ждут того дня, когда их найдут.

Эли Эскусидо, директор Управления древностей Израиля, подчеркнул важность сохранения и регистрации таких находок. Вдоль побережья Израиля многие исторические артефакты погребены под песком и погружены в море, рискуя быть утраченными навсегда.

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