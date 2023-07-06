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Технологии и наука

Ранее не встречали. Археологи обнаружили уникальное захоронение и артефакты гальштатской культуры

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Фото: NHM Vienna, Andreas W. Rausch | Археологи из Музея естественной истории сделали важное открытие, найдя древнее захоронение в городке Гальштат

Археологи из Музея естественной истории сделали важное открытие, найдя древнее захоронение в городке Гальштат, расположенном в округе Гмунден, Австрия. Эта находка относится к железному веку и имеет большое историческое и культурное значение.

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Гальштат имеет давнюю репутацию благодаря добыче соли, что уходит корнями в доисторические времена. Стоит отметить, что гальштатская культура возникла в эпоху поздней бронзы. Материал, происходящий отсюда, разделен на четыре отдельных периода: Гальштат А, В, С и D. Первые два периода, А и В, соответствуют поздней бронзовой эпохе, тогда как последние два, С и D, связаны с железным веком, пишет HeritageDaily.

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Место захоронения, о котором идет речь, расположено в пределах кладбища железного века, впервые обнаруженного еще в 1846 году. Во время последующих раскопок в 1863 году археологи наткнулись на более 1 000 могил и множество погребального инвентаря.

Недавние раскопки обнаружили погребальную яму с могилой для кремации, а также хорошо сохранившиеся бронзовые артефакты. Среди находок — сложно ребристый наручный браслет, ажурные спирали из тонкой проволоки (которые потенциально могут быть фрагментами фибулы), бронзовый клинок с остатками деревянной рукоятки и железный фрагмент, идентифицированный как ременная фурнитура для пояса.

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Недавние раскопки обнаружили погребальную яму с могилой для кремации, а также хорошо сохранившиеся бронзовые артефакты
Фото: NHM Vienna, Stefan Krojer

Интересно, что все эти артефакты намеренно сломаны или согнуты перед тем, как их положили рядом с костями животных и остатками пищи. Исследователи предполагают, что такое повреждение металлических предметов могло быть частью ритуального жертвоприношения, символизирующего путешествие умершего человека в потусторонний мир.

Кроме того, команда раскопала несколько спиральных дисков, которые содержали следы сохранившейся ткани. Это натолкнуло исследователей на гипотезу, что артефакты положили в текстильный мешок, а спиральные диски аккуратно разместили сверху.

Это открытие проливает новый свет на особую практику захоронения в гальштатской культуре в железном веке, которую ранее не встречали.

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