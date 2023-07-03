Тайны раскопаны: что на самом деле означают древние англосаксонские кольца из слоновой кости

Древние англосаксонские женщины, принадлежавшие к элитному классу, были похоронены с великолепной коллекцией колец из слоновой кости, происхождение которых интриговало исследователей в течение длительного времени. Недавнее исследование проливает новый свет на эту тайну.

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Предыдущие выводы предполагали, что слоновая кость могла происходить от мамонтов или моржей. Однако результаты исследования указывают на то, что слоновая кость на самом деле происходит из Африки в пятом или шестом веке нашей эры. Удивительно, но это означает, что этот материал преодолел расстояние в почти 4 6 400 км от кладбищ, где откопали англосаксонские кольца из слоновой кости, пишет Arkeonews.

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Учитывая историческое понимание путешествий и торговли в первом тысячелетии нашей эры, такое огромное расстояние транспортировки слоновой кости является действительно удивительным. Остроинтересное открытие позволяет предположить существование торговой сети, которая соединяла Восточную Африку и Западную Европу в ту эпоху.

Благодаря мультиметодологическому подходу исследователи определили, что слоновая кость, использованная для колец, происходит от слонов, которые жили на территории, характеризующейся молодыми вулканическими породами в Африке в период между 5 и 6 веками нашей эры. Эти предварительные данные позволяют исследовать сети и социально-экономические факторы, которые способствовали распространению африканской слоновой кости на Британские острова в этот конкретный период.

Эти кольца из слоновой кости найдены в могилах женщин, среди разнообразного погребального инвентаря, сопровождавшего их останки Фото: ©Hugh Willmott

Эти кольца из слоновой кости найдены в могилах женщин, среди разнообразного погребального инвентаря, сопровождавшего их останки. Хотя по форме артефакты напоминают кольца, они значительно крупнее. Это указывает на то, что они не предназначались для личного украшения, а служили для другой цели. Считается, что эти кольца были частью сумок, которые подвешивались к бедрам женщин.

"Большинство колец найдены возле бедер, что позволяет предположить, что сумки были подвешены на талии, наряду с другими предметами, такими как железные ножи, пары подвесок для поясов из медного сплава и железные "защелки"", — объясняют авторы исследования.

Чтобы глубже понять эти артефакты, команда британских исследователей провела всесторонний анализ одного кольца из раннеанглосаксонского захоронения вблизи деревни Скремби в Линкольншире. Это кладбище существовало с конца пятого до начала шестого века, а кольцо, о котором идет речь, было одним из семи, найденных в раскопанных англосаксонских могилах.

Поскольку и Северная Африка, и значительная часть Великобритании длительное время входили в состав Римской империи, можно предположить существование остаточных торговых связей даже после упадка империи. Однако причины очевидного прекращения этой торговли к 700-м годам остаются неизвестными.

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