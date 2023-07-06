Раніше не зустрічали. Археологи виявили унікальне поховання й артефакти гальштатської культури

Археологи з Музею природознавства (Відень) зробили важливе відкриття, знайшовши древнє поховання в містечку Гальштат, розташованому в окрузі Гмунден, Австрія. Ця знахідка сягає залізного віку та має велике історичне і культурне значення.

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Гальштат має давню репутацію завдяки видобутку солі, що сягає корінням доісторичних часів. Варто зазначити, що гальштатська культура виникла в епоху пізньої бронзи. Матеріал, що походить звідси, розділений на чотири окремі періоди: Гальштат А, В, С і D. Перші два періоди, А і В, відповідають пізній бронзовій добі, тоді як останні два, С і D, пов'язані із залізним віком, пише HeritageDaily.

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Місце поховання, про яке йдеться, розташоване в межах кладовища залізного віку, вперше виявленого ще в 1846 році. Під час наступних розкопок у 1863 році археологи натрапили на понад 1 000 могил і безліч поховального інвентарю.

Нещодавні розкопки виявили поховальну яму з могилою для кремації, а також добре збережені бронзові артефакти. Серед знахідок — складно ребристий наручний браслет, ажурні спіралі з тонкого дроту (які потенційно можуть бути фрагментами фібули), бронзовий клинок із залишками дерев'яного руків'я та залізний фрагмент, ідентифікований як ремінна фурнітура для пояса.

Нещодавні розкопки виявили поховальну яму з могилою для кремації, а також добре збережені бронзові артефакти Фото: NHM Vienna, Stefan Krojer

Цікаво, що всі ці артефакти навмисно зламані або зігнуті перед тим, як їх поклали поряд з кістками тварин і залишками їжі. Дослідники припускають, що таке пошкодження металевих предметів могло бути частиною ритуального жертвоприношення, що символізувало подорож померлої людини в потойбічний світ.

Крім того, команда розкопала кілька спіральних дисків, які містили сліди збереженої тканини. Це наштовхнуло дослідників на гіпотезу, що артефакти поклали в текстильний мішок, а спіральні диски акуратно розмістили зверху.

Це відкриття проливає нове світло на особливу практику поховання в гальштатській культурі в залізному віці, яку раніше не зустрічали.

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