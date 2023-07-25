Вино омолаживает кожу в среднем возрасте и старше: какой сорт необходимо пить

Недавнее исследование пролило свет на омолаживающие способности вина, но данные свойства приписывают далеко не всем его сортам и за потенциальным ключом к молодости, возможно, потребуется попутешествовать.

Возможно, ваше решение иногда побаловать себя бокалом красного вина может помочь вашей коже выглядеть моложе. Об этом говорят результаты недавнего исследования, проведенного в Университете Флориды, уточняя при этом, что ключом к молодости может стать только определенный сорт красного вина, известного под названием мускатное вино, пишет Daily Mail.

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Было установлено, что мускатное вино, изготовленное из винограда, произрастающего на юго-востоке США, повышает эластичность кожи у женщин среднего и старшего возраста. Эластичность кожи — это ее способность растягиваться и возвращаться к своей первоначальной форме. С возрастом кожа теряет эту эластичность, что приводит к появлению морщин и дряблости.

Ученые, участвовавшие в исследовании, в числе которых была доктор Линдси Кристман, обнаружили, что это вино содержит особую смесь природных растительных соединений, известных как полифенолы. Полифенолы — это, по сути, антиоксиданты, защищающие организм от повреждений. В мускатном вине эти полифенолы, по-видимому, имеют уникальное сочетание, что и обеспечивает его потенциальные антивозрастные свойства.

Для участия в исследовании ученые пригласили 17 женщин в возрасте от 40 до 67 лет. Им было предложено выпивать по два бокала деалкоголизированного мускатного вина ежедневно в течение шести недель. Почему именно деалкоголизированного? Исследователи хотели убедиться в том, что это именно полифенолы вызывают такой эффект, а не сам алкоголь.

Затем участники сделали трехнедельный перерыв и перешли на плацебо — аналогичный по виду и вкусу напиток, но не содержащий полифенолов. Когда женщины пили мускатное вино, у них повысилась эластичность кожи, и она стала удерживать больше воды. Повышенная влагоотдача означает, что кожа может более эффективно защищать себя от повреждений.

В ходе исследования не было обнаружено разницы в количестве морщин на коже. Таким образом, хотя вино из муската и повышает эластичность кожи и удерживает в ней воду, оно не обязательно способствует исчезновению морщин.

Однако есть и некоторые сложности. Во-первых, мускатное вино довольно редко встречается за пределами юго-восточной части США. Его трудно найти за пределами страны, так как в разных странах доминируют разные виды вин, согласно предпочтению их жителей. Во-вторых, следует помнить, что мускатное вино, использовавшееся в данном исследовании, было деалкоголизированным, поэтому невозможно с уверенностью сказать, будет ли такой же эффект у обычной алкогольной версии.

Наконец, исследование было небольшим, всего 17 добровольцев, и оно еще не рецензировалось. Это означает, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем ученые смогут окончательно утверждать, что мускатное вино является ключом к эластичности кожи. Но данная научная работа открывает новые перспективы в области ухода за кожей. Может быть, наш следующий крем для омоложения кожи будет создан на виноградниках.

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