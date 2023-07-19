Алкоголики поневоле. Фруктовые растения спаивают животных, способствуя своему распространению

Тропический лес хранит в себе пьянящую тайну – растущие там фрукты содержат алкоголь, а поглощающие их млекопитающие не могут им насытиться.

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Если задуматься о том, что привлекает млекопитающих к фруктам в тропических лесах, то на ум приходят такие ответы, как сладкий вкус, яркий цвет и приятный запах. Но в последнюю очередь вы отнесли бы к причинам… алкоголь. Но именно этот неожиданный компонент исследователи из Университета Калгари, Канада, добавили в список привлекательности фруктов, пишет New Scientist.

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Большинство фруктов, произрастающих в этих лесах, содержат спирт естественного происхождения, вырабатываемый дикими дрожжами в процессе ферментации. Хотя об этом было известно и ранее, оставалась неясной роль, которую этот спирт играет во взаимодействии растений и животных. Недавно завершившееся исследование, проведенное под руководством Джулии Казорсо, попыталось ответить на этот вопрос.

Группа исследователей начала работу со сбора различных плодов более 70 видов растений в тропическом сухом лесу в Коста-Рике. Для измерения содержания алкоголя плоды помещали в пластиковые пакеты на час, а затем с помощью алкотестера брали пробу воздуха внутри пакета.

Исходя из того, что мы знаем о пищевых предпочтениях различных животных, исследователи разделили фрукты на категории. Так, мелкие, ярко окрашенные плоды, скорее всего, будут съедены птицами, а крупные, более тусклые плоды, скорее всего, привлекут млекопитающих. Считалось, что мягкие, сочные плоды привлекают и тех, и других. После учета плодов, для которых размер выборки был слишком мал, для окончательного анализа было отобрано 37 видов.

Алкоголь был обнаружен в 78% этих фруктов. Более того, в тех фруктах, которые чаще всего поедались млекопитающими, содержание алкоголя было выше. Самая высокая концентрация алкоголя, превышающая 1,5%, была обнаружена в ямайская слива.

Алкоголь может служить индикатором того, что спелый, сахаристый фрукт обладает большей питательной ценностью. Другие исследования показали, что некоторые млекопитающие, например лемуры и обезьяны, предпочитают фрукты с высоким содержанием алкоголя.

Но дело не только во вкусе. Млекопитающие, в поисках пищи полагаются на свое обоняние. Джулия Казорсо объяснила, что алкоголь, в частности этанол, является заметным компонентом ароматного коктейля, который фрукты выделяют в окружающую среду, что может приманить голодных млекопитающих.

Миллионы лет назад, в начале мелового периода, растения не начали сами производить алкоголь, но они начали выращивать крупные сочные плоды, наполненные сахарами, которые идеально подходят для брожения. Примерно в то же время появились дрожжи, которые стали потреблять эти сахара и, в свою очередь, производить этанол, создав симбиотические отношения. Эта взаимовыгодная ситуация распространяется и на дрожжи, и на млекопитающих, поскольку млекопитающие помогают распространять не только семена растений, но и споры дрожжей по окружающей среде.

Хотя содержание алкоголя в отдельных фруктах относительно невелико, ситуация становится интересной, если принять во внимание мелких млекопитающих, которые могут съесть большое количество фруктов. Это может привести к довольно значительному содержанию алкоголя в крови. Однако природа, проявив гениальность, снабдила многих из этих млекопитающих ферментами для переработки алкоголя и тех одурманивающих веществ, в которые он превращается, что представляет собой интересный пример эволюции в действии.

Это открывает совершенно новый взгляд на сложную работу природы. Сочетание приятного вкуса, привлекательного запаха и тонкого баланса алкоголя во фруктах может быть важным фактором, определяющим распространение семян в тропических лесах.

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