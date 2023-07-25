Жил миллионы лет назад. В Японии обнаружили прекрасно сохранившийся ископаемый лес (фото)

Впервые в истории исследователям удалось найти и подробно описать прекрасно сохранившийся лес, произраставший на Земле миллионы лет назад.

Эпоха позднего миоцена длилась примерно от 10,4 до 5 миллионов лет назад и ученые считают, что им удалось обнаружить лес, который в то время располагался под нынешней рекой Кисо, к северо-востоку от Нагои. Предполагается, что это уникальное место приблизит ученых к реконструкции всей евразийской растительности эпохи древнего миоцена, а также позволит заполнить один из многочисленных пробелов в ботаническом древе жизни, пишет Science Alert.

Отметим, что впервые лес был замечен еще в 1994 году во время сильнейшей засухи — тогда из воды появилось около 400 окаменелых пней. С тех пор уровень воды в реке вновь повысился, а большинство "останков" древнего леса вновь погрузились под воду. Впрочем, исследователям все же удалось успешно изучить 137 из них, а также окружающие их окаменелые листья.

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Теперь авторы исследования из Университета Хоккайдо опубликовали свой анализ и представили изображения растений, которые некогда покрывали эту лесистую местность. Это может показаться не таким уж существенным, однако важно понимать, что исследователям крайне редко удается обнаружить окаменелости растений в целости и сохранности. В отличие от животных, части растения, будь то семя, лист или плод, как правило, отделяются от него в течение жизни, а потому найти окаменелость в полном объеме удается не так уж часто.

Расположение исследовательского центра в Японии Фото: Scientific Reports

По словам авторов исследования, основная сложность заключается в том, что изначально ученым необходимо собрать окаменелости всех столов и листьев, а затем провести анализ и определить какие из них принадлежат каким. Исследователи отмечают, что этот ископаемый лес предоставляет редкую возможность, так как в этом районе явно преобладал один тип ствола и один тип листьев. Ученые изучили 137 пней и 130 из них идентифицировали как Wataria parvipora.

По словам ведущего автора исследования, биолога Тосихиро Ямада, ватария — древесное ископаемое, которое можно легко узнать по характерным кольцам роста, отсутствию смоляных каналов и многочисленным паренхиматозным лучам.

Диаметр самого большого найденного пня составляет 137 сантиметров Фото: Scientific Reports

В общей сложности участок окаменелостей занимает площадь около 2000 м², причем эти пни фактически составляли 95%остатков деревьев — это указывает, что ученые обнаружили лес, в котором преобладал конкретный вид. Результаты исследования свидетельствуют о том, что размер самого большого пня, обнаруженного учеными, в диаметре достигал 137 сантиметров.

Ученые обнаружили, что большинство листьев, найденных здесь, принадлежали Byttneriophyllum tiliifolium — ископаемый вид листьев, принадлежащих к семейству мальвовых, связанных с современными растениями, например, хлопком, какао и бамией. Отметим, что окаменелости этих листьев ранее были найдены по всей Евразии, начиная с эпох миоцена и плиоцена. Впрочем, исследователи до сих пор не знают с каким именно стволом они связаны.

Вид поверхности ископаемого листа Byttneriophyllum tiliifolium Фото: Scientific Reports

Авторы исследования отмечают, что, возможно, теперь им удалось разгадать загадку этого листа. По словам Ямада, они с коллегами обнаружили, что около 98% ископаемых листьев в этом лесу принадлежали Byttneriophyllum — теперь ученые полагают, что они были сброшены с родительских деревьев.

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