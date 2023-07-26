Самое древнее в мире семейное дерево: ученые обнаружили семейную гробницу возрастом 5700 лет

Ученые исследуют 5700-летнюю гробницу, которая проливает свет на родственные связи в Британии на ранних стадиях развития сельского хозяйства. В могиле, получившей название Хейзлтонский длинный курган, находятся останки пяти поколений одной семьи, похороненные в течение века.

Могила содержит многочисленные кости и зубы, принадлежащие многим людям, причем 35 из них сохранились на удивление хорошо. Это позволило ученым успешно секвенировать их ДНК. На удивление, 27 из них оказались тесно связанными между собой, ведя свою родословную от одного патриарха, который имел детей по меньшей мере от четырех разных женщин, пишет IFLScience.

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Ведущий генетик, доктор Иньиго Олальде из Университета Страны Басков и Икербаска, отметил важность превосходного сохранения ДНК и передовых методов анализа, использованных для выявления древнейшего реконструированного семейного дерева, которое когда-либо было известно. Этот прорыв позволяет глубже понять социальную структуру этих древних групп.

Хейзлтонский длинный курган имеет длинную форму с Г-образными камерами на севере и юге, каждая из которых содержит несколько тел. Примечательным открытием стало то, что две половины гробницы сначала использовали для захоронения останков умерших из двух ветвей одной семьи, что указывает на потенциальный ключ к динамике родства других неолитических гробниц.

Кроме патриарха, в гробнице похоронены три из четырех женщин, с которыми он имел детей, а также шестеро их потомков, семеро внуков, трое правнуков и один праправнук.

Интересно, что в гробнице также похоронена женщина, которая, похоже, вышла замуж за этого человека, а также трое "пасынков", биологически не связанных с патриархом. Эти мужчины были сыновьями матерей, похороненных в гробнице, но не имели прямой связи с мужской линией семьи.

Хейзлтонский длинный курган, показанный здесь на снимке с реконструкции, содержит пять поколений семьи, чья ДНК была секвенирована, показывая их отношения и структуру родственных связей того времени Фото: Courtesy of Corinium Museum, copyright Cotswold District Council

Хотя значение захоронения на северной стороне кургана остается непонятным, большинство сыновей похоронены на той же стороне, что и их матери, а последующие поколения, как правило, следовали этой схеме. Были и исключения, например, две дочери, которые не пережили детства, но похоронены на семейной стороне. Однако взрослых женщин из этого рода здесь не похоронили, что свидетельствует о том, что они, возможно, переехали.

Это открытие отличается от тысячи древних образцов ДНК братьев и сестер или двоюродных братьев и сестер, которые уже изучены, поскольку немного случаев, когда можно было бы однозначно охарактеризовать точные взаимоотношения в многопоколенных семьях.

В кургане найдено пять мужчин и три женщины без видимых генетических связей с другими. Хотя вполне возможно, что женщины вышли замуж, не имея сыновей, присутствие мужчин свидетельствует о том, что усыновление могло быть распространенной практикой.

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