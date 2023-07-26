В прошлом Млечный Путь не был спиральной галактикой: в будущем ее форма также изменится

Новое исследование предполагает, что в далеком прошлом наша галактика имела другую форму и была похожа на чечевицу.

Астрономы смогли разгадать давнюю тайну, которая касается эволюции галактик и перехода этих галактик из одной формы в другую. Как показывает исследование, опубликованное в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Млечный Путь не всегда имел форму спиральной галактики. В очень далеком прошлом наша галактика имела форму линзы или чечевицы, пишет Inverse.

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Сейчас астрономы уже знают, что все галактики постоянно эволюционируют. Исследовать этот процесс можно с помощью наблюдений за космической пылью, а также с помощью изучения движения и масс звезд, а также масс черных дыр.

Млечный Путь Фото: SciTechDaily

Авторы нового исследования провели анализ снимков 100 самых близких к Млечному Пути галактик. В результате они обнаружили существование двух типов линзовидных галактик, которые имеют форму линзы или чечевицы. Эти галактики, как считалось раньше, являются переходной фазой между спиральными и эллиптическими галактиками. Они имеют сферическую структуру в центре, но в них отсутствует спиральный диск, как например у галактики Андромеды или Млечного Пути. Ученые разделили линзовидные галактики на два вида – те, которые имеют много космической пыли и те, которые являются более старыми и в них значительно меньше пыли.

Линзовидная галактика Веретено Фото: Wikipedia

Согласно новому исследованию спиральные галактики на самом деле являются переходной фазой между линзовидными галактиками двух видов. То есть Млечный Путь когда-то имел форму линзовидной галактики с небольшим количеством пыли и в будущем станет похож на линзовидную галактику с большим количеством пыли.

То есть миллиарды лет назад наша галактика не имела спиралевидную форму и только после слияния с другими галактиками она стала такой, какой мы ее знаем сейчас. Когда же через 4 млрд лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды, то эта новая структура будет очень бога пылью и снова будет иметь форму линзовидной галактики. Когда этот объект сольется с еще одной линзовидной галактикой, то получится эллиптическая галактика, считают ученые.

Галатика Андромеды Фото: wikipedia

По словам ученых, теперь все встало на свои места в понимании эволюции галактик, ведь линзовидные галактики не являются единственной промежуточной формой таких объектов, какой их долгое время изображали.

Новая открытие означает, что теперь галактики имеют свое генеалогическое дерево. То есть во Вселенной постоянно происходит видоизменение галактик, и они меняют свою форму, как это произошло и с Млечным Путем.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось вычислить максимально точное значение массы нашей галактики. Оказывается, это можно сделать несколькими способами.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию наша галактика имеет совсем другую структуру, чем предполагают ученые. Оказывается, в ней меньше спиральных рукавов.