Так появился Юпитер. Ученые впервые напрямую увидели формирование газового гиганта (фото)

Астрономы смогли сделать уникальные снимки того, как из газа появляется планета, похожая на Юпитер.

Новое исследование, опубликованное в издании The Astrophysical Journal Letters, дает возможность наконец-то понять, как на самом деле появляются планеты газовые гиганты, пишет Live Science.

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Астрономы использовали два наземных телескопа, VLT и ALMA, чтобы получить впервые изображение сгустков газа, из которого вскоре появится планета газовый гигант. Процесс создания планетарной системы происходит вокруг молодой звезды под названием V960 Mon, расположенной в 5000 световых лет от нас. Возможно, именно так в нашей Солнечной системе появился Юпитер и этот же процесс происходит в других звездных системах. По словам ученых, они впервые напрямую увидели газовые сгустки вокруг молодой звезды, из которых формируются похожие на Юпитер планеты.

Большие голубые пятна вокруг звезды V960 Mon представляют собой сгустки газа, которые вот-вот превратятся в массивные планеты Фото: ESO

Впервые далекая звезда V960 Mon привлекла внимание ученых еще 9 лет назад из-за того, что ее яркость внезапно увеличилась в 20 раз, а затем она снова вернулась к своему обычному состоянию. Тогда ученые предположили, что рядом находится другая звезда, которая сбрасывать с себя газ и он попадает на V960 Mon, что заставляет звезду расти и становится ярче.

Как показало новое наблюдение, действительно рядом существует звезда-компаньон, но самое главное, что вокруг V960 Mon также существуют потоки из газа в виде похожих на галактические четырех спиральных рукавов. Некоторые из этих рукавов имеют длину, которая превышает размер Солнечной системы. И в этих рукавах происходит накопление газа и пыли, что приводит к начальной стадии формирования газового гиганта.

В центре этого изображения находится молодая звезда V960 Mon. Наблюдения, полученные с помощью телескопа VLT, отмеченного на этом изображении желтым цветом, показывают, что пылевой материал, вращающийся вокруг молодой звезды, собирается в серию спиральных рукавов. Между тем, синие участки представляют собой данные, полученные с помощью телесrопа ALMA, показывающие большие сгустки пыли, которые могут сжиматься, образуя планеты-гиганты размером с Юпитер Фото: ESO

Ученые выяснили, что спиральные рукава разделяются на части и эти части по своей массе напоминают огромные планеты, похожие на Юпитер. То есть совсем скоро эти сгустки газа сожмутся под действием гравитации и появятся планеты.

Сейчас астрономы считают, что газовые гиганты могут формироваться двумя способами.

Первый способ состоит в том, что вокруг твердого ядра происходит накопление газа и пыли, а затем появляется огромная газовая планета.

Второй способ предполагает наличие гравитационной неустойчивости, когда очень плотные сгустки газа и пыли сжимаются под действием гравитации.

Слева – звезда V960 Mon в окружении облака из газа на снимке телескопа VLT. Справа - голубое свечение газа, наблюдаемое телескопом ALMA Фото: ESO

Авторы нового исследования считают, что ни обнаружили доказательства второй теории образования таких планет. То есть новые планеты, похожие на Юпитер могут рождаться из огромного количества газа, сконцентрированного вокруг молодой звезды, который сжался.

По словам ученых, до сих пор никто никогда не получал прямых изображений такого способа рождения газовых гигантов. Теперь же ученые намерены использовать более мощные телескопы, но это произойдет в будущем, для того, чтобы лучше понять химический состав материи, из которой появятся планеты.

Фокус уже писал о том, что согласно новой теории, вокруг Солнечной системы взрываются абсолютно невидимые звезды. Они взрываются так же, как и сверхновые, но при этом не выделяют света.

Также Фокус писал о том, что огромная черная дыра выбросила мощную струю излучения в сторону Земли. Очень быстрый поток излучения и плазмы был замечен космическим телескопом NASA.