Огромная черная дыра выбросила мощную струю излучения в сторону Земли: стоит ли переживать

Очень быстрый поток излучения и плазмы был замечен космическим телескопом NASA.

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С помощью космического телескопа IXPE астрономы зафиксировали выброс мощного потока излучения и плазмы, который отправила в космос далекая сверхмассивная черная дыра. Стоит ли из-за этого переживать? Об этом пишет издание Space.

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Высокоэнергетическую струю в направлении Земли выбросила огромная черная дыра, расположенная на расстоянии в 400 млн световых лет от нас. Но на самом деле по этому поводу переживать не стоит, ведь это обычное событие, наблюдаемое у блазаров.

В центре некоторых больших галактик находятся огромные "ненасытные" черные дыры. Это означает, что с впечатляющей скоростью они забирают себе окружающую материю, которая в свою очередь кружится вокруг черной дыры в аккреционном диске. Но некоторую часть этого вещества черная дыра "не проглатывает" и оно с почти что скоростью света улетает в космос. Этот выброс плазмы сопровождается появлением высокоэнергетического и очень яркого излучения. Подобное событие называется блазарной струей.

Когда черная дыра собирает вокруг себя очень много материи, то во время вращения она нагревается и выделяет очень много света, таким образом этот свет перекрывает излучение всех звезд галактики. Если из черной дыры вырывается поток излучения и плазмы, то такой объект называется блазаром. Собственно, и саму галактику называют так же, ведь в ней ничего не видно кроме этого яркого света.

С помощью космического телескопа IXPE астрономы наблюдали за блазаром под названием Маркарян 421, где и был зафиксирован мощный выброс излучения, направленного в сторону нашей планеты. Эта обсерватория NASA занимается изучением свойства магнитных полей, которое относится к ориентации поля и называется поляризация.

Очень быстрый поток излучения и плазмы был замечен космическим телескопом NASA Фото: space.com

Блазарные струи могут улетать в космос на расстояние в миллионы световых лет, но что именно приводит их в действие пока изучено недостаточно. Новое исследование ученых, опубликованное в издании Nature Astronomy, может предоставить больше информации об этих космических явлениях.

Основная причина, по которой блазарные струи являются такими яркими состоит в том, что частицы, которые улетают почти со скоростью света выделяют огромное количество энергии и ведут себя так, как и предсказывает специальная теория относительности Эйнштейна.

Телескоп IXPE использовал весь свет от блазара, который закрывает собой галактику, чтобы составить картину происходящего внутри балазрной струи и определить точку ее появления.

Предыдущее модели таких струй предполагали, что они сопровождаются спиральными магнитными полями. Но ученые не предполагали, что магнитная спираль будет содержать места, где частицы ускоряются.

Но изучение поляризации блазарной струи предоставило ученым настоящий сюрприз, ведь они выяснили, что часть струи, где происходит ускорение частиц, также является "домом| для магнитного поля со спиральной структурой.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, жизнь на Земле могла появится благодаря огромному красному гиганту, который посетил окрестности Солнца в далеком прошлом.

В прошлом году астрономы сообщили о том, что им удалось разгадать давнюю тайну другого блазара и также с помощью телескопа IXPE, как уже писал Фокус.