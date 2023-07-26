Величезна чорна діра викинула потужний струмінь випромінювання в бік Землі: чи варто переживати

Дуже швидкий потік випромінювання і плазми був помічений космічним телескопом NASA.

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За допомогою космічного телескопа IXPE астрономи зафіксували викид потужного потоку випромінювання і плазми, який відправила в космос далека надмасивна чорна діра. Чи варто через це переживати? Про це пише видання Space.

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Високоенергетичний струмінь у напрямку Землі викинула величезна чорна діра, розташована на відстані в 400 млн світлових років від нас. Але насправді з цього приводу переживати не варто, адже це звичайна подія, яку спостерігають у блазарів.

У центрі деяких великих галактик знаходяться величезні "ненаситні" чорні діри. Це означає, що з вражаючою швидкістю вони забирають собі навколишню матерію, яка, своєю чергою, кружляє навколо чорної діри в аккреційному диску. Але деяку частину цієї речовини чорна діра "не проковтує" і вона з майже швидкістю світла відлітає в космос. Цей викид плазми супроводжується появою високоенергетичного і дуже яскравого випромінювання. Подібна подія називається блазарним струменем.

Коли чорна діра збирає навколо себе дуже багато матерії, то під час обертання вона нагрівається і виділяє дуже багато світла, таким чином це світло перекриває випромінювання всіх зірок галактики. Якщо з чорної діри виривається потік випромінювання і плазми, то такий об'єкт називається блазаром. Власне, і саму галактику називають так само, адже в ній нічого не видно крім цього яскравого світла.

За допомогою космічного телескопа IXPE астрономи спостерігали за блазаром під назвою Маркарян 421, де і було зафіксовано потужний викид випромінювання, спрямованого в бік нашої планети. Ця обсерваторія NASA займається вивченням властивості магнітних полів, яка відноситься до орієнтації поля і називається поляризація.

Дуже швидкий потік випромінювання і плазми був помічений космічним телескопом NASA Фото: space.com

Блазарні струмені можуть відлітати в космос на відстань у мільйони світлових років, але що саме приводить їх у дію, поки вивчено недостатньо. Нове дослідження вчених, опубліковане у виданні Nature Astronomy, може надати більше інформації про ці космічні явища.

Основна причина, через яку блазарні струмені є такими яскравими, полягає в тому, що частинки, які відлітають майже зі швидкістю світла, виділяють величезну кількість енергії і поводяться так, як і передбачає спеціальна теорія відносності Ейнштейна.

Телескоп IXPE використовував усе світло від блазара, який закриває собою галактику, щоб скласти картину того, що відбувається всередині балазрного струменя і визначити точку його появи.

Попередні моделі таких струменів припускали, що вони супроводжуються спіральними магнітними полями. Але вчені не припускали, що магнітна спіраль міститиме місця, де частинки прискорюються.

Але вивчення поляризації блазарного струменя надало вченим справжній сюрприз, адже вони з'ясували, що частина струменя, де відбувається прискорення частинок, також є "домом| для магнітного поля зі спіральною структурою.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, життя на Землі могло з'явитися завдяки величезному червоному гіганту, який відвідав околиці Сонця в далекому минулому.

Минулого року астрономи повідомили про те, що їм вдалося розгадати давню таємницю іншого блазара і також за допомогою телескопа IXPE, як уже писав Фокус.