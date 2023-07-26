Мертвые воды. Хищный организм убил двухлетнего мальчика после посещения горячих источников

Невидимый убийца, скрывающийся в воде, стал причиной гибели мальчика, напомнив нам о редкой, но смертельной опасности купания в пресных водоемах.

Душераздирающий случай, произошедший в штате Невада, заставил вновь обратить внимание на редкую, но смертельно опасную инфекцию, вызываемую амебой, известной как Naegleria fowleri. Этот микроскопический микроорганизм, обычно называемый "Мозгоядная амеба", привел к смерти двухлетнего мальчика после посещения им природного горячего источника в штате, пишет Live Science.

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Одноклеточный организм Naegleria fowleri обитает в почве и теплых пресных водоемах — озерах, реках и горячих источниках. Известно, что он вызывает смертельно опасное заболевание мозга, называемое первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ).

Если вода с этой амебой попадает в нос, что обычно происходит во время плавания или ныряния, то по носовым нервам амеба может с легкостью попасть в мозг. Попав туда, она начинает разрушать мозговую ткань, отсюда она и получила свое зловещее прозвище "мозгоядная".

Сразу нужно отметить, что инфекции, вызываемые этой амебой, встречаются крайне редко. Однако, когда они все же происходят, результаты, как правило, оказываются катастрофическими. С 1962 по 2021 год из 154 человек, заразившихся N. fowleri, выжили только четверо.

Инфекция развивается быстро, симптомы появляются примерно через пять дней после заражения. Первые симптомы могут быть схожи с обычным гриппом: головная боль, повышение температуры, тошнота или рвота. По мере усугубления состояния у человека может появиться ригидность шеи, спутанность сознания, потеря внимания и даже судороги или галлюцинации. Агрессивная природа инфекции обычно приводит к смерти жертвы примерно через пять дней после появления симптомов.

В данном конкретном случае жертвой стал маленький мальчик. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), мальчики по статистике подвержены более высокому риску заражения N. fowleri. Причина этого до конца не выяснена, но может быть связана с тем, что мальчики чаще занимаются водными видами активностей, такими как ныряние и игры в отложениях на дне озер и рек.

Важно отметить, что амеба не может передаваться от одного человека к другому. Единственный путь заражения — это контакт с загрязненной водой. Кроме того, уничтожение амебы в пресных водоемах в настоящее время не представляется возможным. Таким образом, риск заражения существует всегда, хотя и очень низкий.

Для предотвращения заражения ЦКЗ рекомендует избегать водных развлечений в теплых пресных водоемах, особенно в летние месяцы. Тем же, кто все же решил искупаться, можно принять меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения, не допуская попадания воды в нос. Это может означать отказ от ныряния, использование зажимов для носа или отказ от погружения головы под воду.

Хотя риск незначителен, возможные последствия смертельно опасны. Помнить об этом необходимо при планировании водных мероприятий, особенно для детей. Осведомленность и осторожность могут спасти жизнь, когда речь идет об этой редкой, но смертельно опасной амебе.

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