Кровавый прием. Вампирские процедуры для лица спровоцировали вспышку ВИЧ

Печальное происшествие, сломавшее жизни многим людям, случилось, когда в погоне за красотой клиенты спа-спалона прибегли к нелицензированной рискованной процедуре омоложения.

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Если вы не знакомы с этим термином "вампирская процедура для лица", не волнуйтесь, это не что-то из сверхъестественного фильма. Вампирские процедуры для лица, или, как некоторые предпочитают их называть, "кровавые процедуры" или же "вампирские подтяжки лица", наделали много шума в индустрии красоты. Однако недавний случай, связанный с этой процедурой в одном из спа-салонов Альбукерке, штат Нью-Мексико, попал в заголовки газет по гораздо менее гламурной причине: вспышка случаев ВИЧ-инфекции. О погоне за красотой, приведшей к печальным последствиям пишет IFLScience.

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Департамент здравоохранения штата Нью-Мексико связал несколько случаев ВИЧ-инфекции со спа-салоном VIP Spa в Альбукерке. Это произошло после того, как в 2018 году в спа-салоне были проведены процедуры, в том числе печально известные "вампирские подтяжки лица". После этого спа-салон был закрыт, но расследование продолжается, так как недавно департамент выявил новые случаи, связанные с этим заведением.

В ходе первоначального расследования, проведенного в спа-салоне в 2018 году, более 100 клиентов были протестированы на ВИЧ, гепатит В и гепатит С. Недавно один из бывших клиентов, не прошедший тестирование, оказался ВИЧ-инфицированным, что заставило Департамент возобновить расследование в связи с опасениями, что среди клиентов могут быть и другие недиагностированные носители заболевания.

Что же это за "вампирская" процедура и почему она может привести к заражению? Процедура "вампирской подтяжки лица", как и намекает название, включает в себя забор крови из руки, которая затем обрабатывается в центрифуге — высокоскоростной вращающейся машине, которая отделяет различные компоненты вашей крови. Цель состоит в том, чтобы выделить тромбоциты — крошечные фрагменты клеток, известные своими целебными свойствами. Затем они вводятся в кожу, что, как предполагается, уменьшает морщины и придает коже более молодой вид. Но хотя сама процедура не представляет особой опасности, потенциальные проблемы могут возникнуть при обращении с иглами и при обработке крови.

Американская академия дерматологической ассоциации (ААДА) предупреждает, что при проведении подобных процедур очень важно, чтобы кровь оставалась стерильной во избежание заражения. Кроме того, учреждение должно использовать те же строгие протоколы, которые применяются в центрах переливания крови, чтобы убедиться в том, что вы действительно получаете свою собственную кровь. Инъекция чужой крови может привести к серьезным последствиям.

После того как владелец VIP Spa признал себя виновным в пяти уголовных преступлениях, связанных с медицинской практикой без лицензии, власти выступили с призывом к действию. Теперь департамент здравоохранения штата Нью-Мексико проводит бесплатное и конфиденциальное тестирование всех возможных клиентов злополучного салона.

Хотя перспектива омоложения кожи может быть заманчивой, эта тревожная ситуация напоминает всем нам о необходимости соблюдения строгих стандартов безопасности при проведении косметических процедур, особенно если они связаны с инвазивными методами. Ни одна косметическая процедура не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем. Ведь красоту некому будет показать под закрытой крышкой гроба.

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