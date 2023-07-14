Кривавий прийом. Вампірські процедури для обличчя спровокували спалах ВІЛ

Сумна подія, що зламала життя багатьом людям, трапилася, коли в гонитві за красою клієнти спа-спа-салону вдалися до неліцензованої ризикованої процедури омолодження.

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Якщо ви не знайомі з цим терміном "вампірська процедура для обличчя", не хвилюйтеся, це не щось із надприродного фільму. Вампірські процедури для обличчя, або, як дехто воліє їх називати, "криваві процедури" або ж "вампірські підтяжки обличчя", наробили багато галасу в індустрії краси. Однак нещодавній випадок, пов'язаний із цією процедурою в одному зі спа-салонів Альбукерке, штат Нью-Мексико, потрапив до заголовків газет з набагато менш гламурної причини: спалах випадків ВІЛ-інфекції. Про гонитву за красою, що призвела до сумних наслідків пише IFLScience.

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Департамент охорони здоров'я штату Нью-Мексико пов'язав кілька випадків ВІЛ-інфекції зі спа-салоном VIP Spa в Альбукерке. Це сталося після того, як 2018 року в спа-салоні було проведено процедури, зокрема сумнозвісні "вампірські підтяжки обличчя". Після цього спа-салон закрили, але розслідування триває, оскільки нещодавно департамент виявив нові випадки, пов'язані з цим закладом.

Під час початкового розслідування, проведеного в спа-салоні у 2018 році, понад 100 клієнтів було протестовано на ВІЛ, гепатит В і гепатит С. Нещодавно один із колишніх клієнтів, який не пройшов тестування, виявився ВІЛ-інфікованим, що змусило Департамент відновити розслідування у зв'язку з побоюваннями, що серед клієнтів можуть бути й інші недіагностовані носії захворювання.

Що ж це за "вампірська" процедура і чому вона може призвести до зараження? Процедура "вампірської підтяжки обличчя", як і натякає назва, передбачає забір крові з руки, яку потім обробляють у центрифузі — високошвидкісній обертовій машині, що обертається, яка відокремлює різні компоненти вашої крові. Мета полягає в тому, щоб виділити тромбоцити — крихітні фрагменти клітин, відомі своїми цілющими властивостями. Потім їх вводять у шкіру, що, як припускають, зменшує зморшки і надає шкірі молодшого вигляду. Але хоча сама процедура не становить особливої небезпеки, потенційні проблеми можуть виникнути під час поводження з голками і під час обробки крові.

Американська академія дерматологічної асоціації (ААДА) попереджає, що під час проведення подібних процедур дуже важливо, щоб кров залишалася стерильною, щоб уникнути зараження. Крім того, установа має використовувати ті ж суворі протоколи, які застосовуються в центрах переливання крові, щоб переконатися в тому, що ви дійсно отримуєте свою власну кров. Ін'єкція чужої крові може призвести до серйозних наслідків.

Після того як власник VIP Spa визнав себе винним у п'яти кримінальних злочинах, пов'язаних із медичною практикою без ліцензії, влада виступила із закликом до дії. Тепер департамент охорони здоров'я штату Нью-Мексико проводить безоплатне і конфіденційне тестування всіх можливих клієнтів нещасливого салону.

Хоча перспектива омолодження шкіри може бути привабливою, ця тривожна ситуація нагадує всім нам про необхідність дотримання суворих стандартів безпеки під час проведення косметичних процедур, особливо якщо вони пов'язані з інвазивними методами. Жодна косметична процедура не варта того, щоб ризикувати своїм здоров'ям. Адже красу нікому буде показати під закритою кришкою труни.

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