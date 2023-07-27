Особенность, но не ошибка. Почему мы забываем детали, когда наш мозг хранит так много всего

Исследователи предполагают, что неспособность запомнить имена, даты и годовщины вовсе не свидетельствует о проблемах с памятью.

Многие люди считают, что они слишком забывчивы и связывают это с проблемами памяти. Порой бывает сложно запомнить дни рождения, годовщины и назначенные встречи, место, где оставил тот или иной предмет, а бывает так, что мы не способны вспомнить имя человека, хотя он представился буквально пару минут назад. Исследователи успокаивают — рано бить тревогу, пишет Forbes.

На самом деле важно помнить, что наш мозг представляет собой сложное взаимодействие электрических сигналов, мышц и нейронов — гораздо более сложное и динамичное, чем наши телефоны и компьютеры, которые работают с ограниченным объемом памяти. Кроме того, вопреки распространенному мнению, на самом деле мы ничего не забываем, так как наш мозг постоянно работает и "постоянно занят". Он постоянно обрабатывает огромное количество информации, и порой менее важные детали могут ускользать. Впрочем, это не обязательно указывает на проблемы с памятью или когнитивными способностями.

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Новое исследование, проведенное учеными из Тринити-колледжа в Дублине и Университета Торонто, предполагает, что забывчивость на самом деле может быть особенностью головного мозга, а вовсе не ошибкой. Исследователи полагают, что забывание способствует обучению и позволяет нам адаптироваться к изменяющейся среде.

Авторы исследования собрались вместе для изучения феномена забывания и придумали новую теорию, предполагающую, что забывание — не просто пассивный процесс, а активный механизм, постоянно работающий в мозгу.

Предполагается, что вместо того, чтобы распадаться или разлагаться, старые воспоминания со временем становятся менее актуальными и более трудными для доступа. В конечном итоге они могут стать несуществующими для всех практических целей. Согласно новой теории исследователей, именно в этот момент мы считаем, что полностью забыли ту или иную информацию.

Известно, что человеческие воспоминания хранятся в "инграммных клетках", которые представляют собой группы специализированных нейронов, активирующихся в ответ на сигнал окружающейся среды. Простыми словами, когда мы ощущаем запах духов, которые использовал наш бывший партнер, это может активировать определенные группы клеток в мозгу и вызвать целый поток воспоминаний, связанных с этим человеком. Однако по прошествии времени, когда мы сформируем новые романтические отношения с другим человеком, наш мозг создаст новые клетки для хранения информации, которая более актуальна для текущей ситуации. В результате все тот же запах духов бывшего партнера едва ли сможет активировать первоначальную группу клеток.

Однако это вовсе не означает, что мы полностью утратили те воспоминания, скорее к ним стало не так легко получить доступ, так как они больше не имеют отношения к нынешним обстоятельствам. Поскольку сама память не утеряна, авторы исследования полагают, что этот процесс можно обратить вспять.

В ходе исследования ученые также рассмотрели механизмы забывания при определенных патологиях, например, болезни Альцгеймера. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в подобных случаях естественные механизмы забывания перехватываются болезнью. В результате клетки инграммы становятся чрезвычайно недоступными и это приводит к относительно постоянной потере памяти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что мозг ленивее, чем нам кажется.