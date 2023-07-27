Быстрый полет на Марс все реальнее: NASA запустит космический корабль на ядерном двигателе (фото)

В рамках нового проекта пройдет испытание новой революционной технологии, которая потенциально позволит значительно сократить время полета на Красную планету.

Новая технология позволит быстро перемещаться между Землей, Луной и Марсом, считают в NASA. В ближайшем будущем на околоземную орбиту будет запушен космический корабль, оснащенный ядерным двигателем, для испытания данной технологии в условиях космоса. Если все пойдет по плану, то подобные космические транспортные средства помогут людям быстрее колонизировать Красную планету, пишет Space.

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26 июля стало известно о том, что NASA, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и компания Lockheed Martin собираются создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе. Новый корабль получил название DRACO и он должен отправиться на околоземную орбиту для демонстрации новой технологии уже в конце 2025 – в начале 2026 года. Стоимость данного проекта — 499 млн долларов.

NASA по прежнему планирует доставить первых астронавтов на Марс либо в конце следующего десятилетия, либо в начале 2040-х годов Фото: NASA

NASA по-прежнему планирует доставить первых астронавтов на Марс либо в конце следующего десятилетия, либо в начале 2040-х годов. Применение ядерного двигателя в космических ракетах и космических кораблях позволит значительно сократить время полета на Марс. Если сейчас на Марс можно долететь примерно на 8-9 месяцев, то с помощью ядерного двигателя это займет всего пару месяцев. По крайней мере, в теории.

Так будет выглядеть космический корабль DRACO с ядерным двигателем Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, новые ракеты и космические корабли будут оснащены небольшими ядерными реакторами, где при расщеплении атомов будет выделяться огромное количество тепла. Это тепло передается газу, который расширяется и вылетает в космос через сопло для создания тяги.

Для проведения демонстрации новой технологии космический корабль с ядерным двигателем будет запущен на высоту от 700 до 2000 км над поверхностью Земли. В NASA заявили о том, что для запуска нового космического корабля не нужна большая ракета и он сможет поместиться внутри обтекателя той же Falcon 9 от компании SpaceX. Когда DRACO достигнет назначенной точки в космосе, то будет запущен ядерный двигатель, который будет оснащен системой безопасности, чтобы предотвратить взрыв. Ожидается, что DRACO проработает на орбите несколько месяцев. Остальные характеристики корабля пока держаться в секрете.

Кстати, еще в начале 70-х годов NASA планировало использовать космический корабль с ядерным двигателем для доставки астронавтов на Марс к 1979 году. Но этот проект закрыли в 1972 году.

Фокус уже писал о том, что в Великобритании приступили к созданию самого большого в мире термоядерного ракетного двигателя. Ожидается, что эту технологию продемонстрируют в 2027 году.

Также Фокус писал о том, что NASA в течение недолгого времени не могло поддерживать связь с Международной космической станцией из-за инцидента на Земле.