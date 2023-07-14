На Марс за пару месяцев. Началось создание крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя

Ученые считают, что новый двигатель позволит разогнать ракету до невероятной скорости – 800 тысяч км/час.

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Компания Pulsar Fusion из Великобритании начала создание самого большого в мире термоядерного ракетного двигателя. Такие двигатели могут значительно сократить время перемещения между планетами, а это в свою очередь приведет к более быстрому освоению человечеством Солнечной системы, пишет ScienceAlert.

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Термоядерная реакция – это то, что поддерживает жизнь звезд, в том числе и нашего Солнца. Если удастся создать работающий термоядерный двигатель для космических ракет, то на Марс можно будет долететь всего за несколько месяцев, а к спутникам Сатурна, например, к Титану или Энцеладу, можно будет добраться всего за 2 года вместо восьми. Но создать такой двигатель непросто, ведь нужны очень высокая температура, высочайшее давление и нужно "приручить" плазму.

Для того, чтобы продемонстрировать работоспособность новой технологии, компания Pulsar Fusion из Великобритании начала строительство специальной камеры длиной 8 метров, в которой будет налажена работа термоядерного двигателя. Согласно планам компании, первая демонстрация технологии должна состоятся уже в 2027 году.

Ученые считают, что новый двигатель позволит разогнать ракету до невероятной скорости – 800 тысяч км/час Фото: ScienceAlert

По словам представителей компании Pulsar Fusion, создать термоядерную реакцию внутри ракетного двигателя не так просто. Внутри должна находится очень горячая плазма под высоким давление, которую удерживает электромагнитное поле. Но плазма ведет себя непредсказуемо, поэтому нужно научится ее удерживать в стабильном состоянии.

И для этого инженеры собираются использовать ИИ для более точного прогнозирования поведения плазмы и расчетов, как ее лучше удерживать и управлять ею. По словам ученых, внутри камеры плазма будет разогрета до нескольких сотен миллионов градусов Цельсия, а это больше чем температура на Солнце.

Если удастся создать работающий термоядерный двигатель для космических ракет, то на Марс можно будет долететь всего за несколько месяцев Фото: Live Science

Ученые считают, что избыточная энергия, созданная таким термоядерным двигателем, позволит космической ракете набрать скорость в более чем 800 тысяч км/час. В этом конкретном типе термоядерного двигателя, который создают ученые, заряженные частицы создают тягу напрямую, а не преобразуются в электричество. Такой двигатель более экономный в использовании, ведь он использует немного топливных компонентов, а это значит, что ракете не нужно нести слишком большой груз топлива.

Ученые считают, что термоядерная энергия позволит не только значительно сократить время путешествий в космосе, но и станет источником практически безграничной энергии на Земле.

Фокус уже писал о том, что исследователи вплотную подошли к созданию термоядерной энергии, которая является "Святым Граалем" для физиков.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли планету, внутри которой происходит термоядерная реакция.

Напоминаем, что настоящий прорыв на пути к получению термоядерной энергии совершили американские ученые в декабре прошлого года. В то же время другие исследователи считают, что это достижение не спасет человечество, о чем уже подробно писал Фокус.