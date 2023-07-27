Тайны Мачу-Пикчу: древняя ДНК раскрывает, кто именно жил в резиденции правителей инков

Исследования древней ДНК, изъятой из человеческих останков, найденных в Мачу-Пикчу, пролили свет на демографический состав города инков. Оказалось, что здесь проживало разнообразное и мультикультурное население, которое происходило из разных регионов империи инков и за ее пределами.

Генетический анализ сосредоточился на 34 лицах, похороненных на четырех кладбищах Мачу-Пикчу, сравнивая их ДНК с ДНК людей из соседнего Куско. Полученные данные свидетельствуют о том, что люди, похороненные в Мачу-Пикчу, вероятно, были слугами, в частности, янаконами (мужчинами-слугами) и аклами (женщинами-слугами), которых привозили из дальних мест для службы в королевском поместье, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследования раскрывают генетическое разнообразие среди этих людей. Выявлено, что некоторые лица имеют генетические связи с общинами, проживающими в различных регионах высокогорья Анд, тогда как другие происходят из еще более отдаленных районов, включая северное и южное побережье Перу.

В частности, шестеро из них происходят из тропических лесов Амазонии, а их генетические корни охватывают различные низменные районы Перу, Эквадора и Колумбии.

Генетическое разнообразие Мачу-Пикчу контрастирует с относительно однородными популяциями, встречающимися в современных сельских деревнях в Андах. Интересно, что исследователи отмечают, что воины, похороненные в этом месте, тесно не связаны между собой, что указывает на то, что они прибыли сюда как отдельные лица, а не как сплоченные общины или большие семьи.

Хотя генетическая информация не может непосредственно раскрыть этническую идентичность, она указывает на отличное происхождение в разных частях империи инков. Авторы исследования отмечают, что Мачу-Пикчу, вероятно, функционировал как космополитический центр, где люди разного происхождения жили вместе, взаимодействовали, формировали отношения и, наконец, находили свое последнее пристанище бок о бок.

Генетический анализ выявил одну интригующую родственную связь среди похороненных: пару матери и дочери. Обе особи имели амазонское происхождение, но интересно, что зубы дочери свидетельствуют о том, что она, вероятно, провела юность в Андах.

Хотя исследование дает ценную информацию о жизни слуг, что постоянно проживали в Мачу-Пикчу, оно не проливает свет на генетическую идентичность королевской семьи инков и их гостей, для которых и построен дворец. Эти элитные лица, вероятно, проживали в Куско, а не жили постоянно в Мачу-Пикчу и там не похоронены.

Итак, это революционное исследование древней ДНК раскрыло сложный и разнообразный состав населения Мачу-Пикчу, отметив его роль как яркого и мультикультурного центра империи инков. Генетический анализ углубляет наше понимание исторического значения этого культового археологического объекта, оставляя неразгаданные вопросы о жизни его выдающихся жителей, которые еще предстоит исследовать.

Ранее Фокус писал о самом древнем в мире семейном дереве: ученые обнаружили семейную гробницу возрастом 5700 лет.

А также мы рассказывали о древних греках, а именно откуда происходят минойцы и микенцы.